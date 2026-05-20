លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន៖ ផ្តោតលើការធ្វើសេនាធិការគោលនយោបាយ និងអនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់
ទាក់ទងនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេលខាងមុខ
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការបន្តជ្រួតជ្រៀប
និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស
សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១ នៃបក្សភាគគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ អាណត្តិ២០២៥-២០៣០; និងអនុវត្តកម្មវិធីកសាងច្បាប់នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានកត់សម្គាល់ថា
គណៈកម្មាធិការត្រូវតែធ្វើសេនាធិការដល់រដ្ឋសភាឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ
បង្កើតឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែមិនលះបង់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ បំណុលសាធារណៈ និងគុណភាពនៃកំណើនឡើយ។
"គណៈកម្មាធិការត្រូវតែជួយរដ្ឋសភា
កសាងយន្តការដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ មានភាពបត់បែនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកធនធាន
មានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
និងទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារការខាតបង់ និងការខ្ជះខ្ជាយ"៕