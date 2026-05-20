Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន៖ ផ្តោតលើការធ្វើសេនាធិការគោលនយោបាយ និងអនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភា ស្តីពីភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦ និងអាណត្តិ២០២៦-២០៣១ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីសកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ។
ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ Le Tuyet/VOV

ទាក់ទងនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗ​ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការ​បន្តជ្រួតជ្រៀប និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច​ចិត្ត​នៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស សេចក្តីសម្រេច​ចិត្ត​នៃមហាសន្និបាតលើកទី១ នៃបក្ស​ភាគ​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អាណត្តិ២០២៥-២០៣០; និងអនុវត្តកម្មវិធីកសាង​ច្បាប់នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវ​គោលដៅ​កំណើនពីរខ្ទង់ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានកត់សម្គាល់ថា គណៈកម្មាធិការត្រូវតែ​ធ្វើ​សេនាធិការដល់រដ្ឋសភាឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ បង្កើតឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែមិន​លះបង់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ បំណុលសាធារណៈ និងគុណភាពនៃកំណើនឡើយ។

ទាក់ទងនឹងការឃ្លាំមើល លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការងារឃ្លាំមើលដើម្បី​បើកធនធាន មិនត្រឹមតែចង្អុលបង្ហាញពីការរំលោភបំពានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់បញ្ហាកកស្ទះ មូលហេតុ និងដំណោះស្រាយទៀត​ផង​។ លោកប្រធាន​រដ្ឋសភា​បានស្នើថា នៅក្នុងអាណត្តិនេះ គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគួរតែជ្រើសរើសអាទិភាព​សម្រាប់ការឃ្លាំមើល មាន​លក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយផ្តោតលើវិស័យ​ដែល​មានហានិភ័យខ្ពស់ និង​ផលប៉ះពាល់ធំធេង​។​

"គណៈកម្មាធិការត្រូវតែជួយរដ្ឋសភា កសាងយន្តការដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ មានភាពបត់បែនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកធនធាន មានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារការខាតបង់ និងការខ្ជះខ្ជាយ"៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-សិង្ហបុរីបន្តកត់ត្រាសន្ទុះវិជ្ជមាន

លទ្ធផលស្ថិតិពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង់សហគ្រាសសិង្ហបុរីបានបង្ហាញថា នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ តម្លៃនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរវាងសិង្ហបុរី និងវៀតណាមបានឈានដល់ជិត ៥,៣ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (៤,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ៦២,៤% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២៥។
