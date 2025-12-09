Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហាណូយ បានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារឃោសនា និងការអភិវឌ្ឍផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាព ពក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ ២០២១-២០២៥

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានបានសម្របសម្រួលជាមួយសហភាពនារីហាណូយ និងសមាគមកសិករហាណូយ ដើម្បីរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារឃោសនា ជំរុញការផលិត និងការជួញដូរផលិតផលកសិកម្ម និងអាហារសុវត្ថិភាព និងមានគុណភាពនៅរដ្ឋធានី ហាណូយក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ ២០២១-២០២៥។
  លោកស្រី Pham Thi Ly តំណាងសហករណ៍កសិកម្មសរីរាង្គ និង
ដើមរុក្ខាជាតិឱសថវៀតណាម បានធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅក្នុងសន្និសីទនេះ។

នៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដែលកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស​ពីបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជន ការលើកកម្ពស់ការផលិត និងការជួញដូរកសិផល ដែលមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាភារកិច្ចសំខាន់មួយ ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈ និងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព។

លោកស្រី Pham Thi Minh Huong អនុប្រធានសហភាពនារីទីក្រុងហាណូយ បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ។

 

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋាភិបាល រួមជាមួយសហគមន៍កសិករវៀតណាម និងសហភាពនារី​វៀតណាម បានអនុវត្តកម្មវិធីមួយ ស្តីពីការឃោសនា និងជំរុញផលិតកម្ម និងការជួញដូរកសិផល និងអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយបានចេញផែនការលេខ ៣០១/KH-UBND (ថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១) ដើម្បីបញ្ជាក់​ពី​ការអនុវត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថាន និងអង្គភាពទាំងពីរដែល​ពោលខាង​លើនេះ បានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដោយផ្តោតលើការអនុវត្តក្រុមភារកិច្ចសំខាន់ៗ ចំនួនបួន។ ការឃោសនា និងការផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ និងចំណេះដឹងស្តីពីផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មកសិផលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ត្រូវបានលើកកម្ពស់គំរូ និងដំណើរការផលិតកម្មកដ៏ជឿនលឿន នៅតែបន្តត្រូវបានណែនាំ និងពង្រីក។ ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាពជាច្រើន ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ សកម្មភាពគាំទ្រផលិតកម្ម និងការតភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ផងដែរ។

យោងតាមលោកស្រី Nguyen Thi Thu Hang - ប្រធានការិយាល័យគុណភាព កែច្នៃ និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ (មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានទីក្រុងហាណូយ) ការសម្របសម្រួលស្របគ្នារវាងអង្គភាពនានា ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបានជួយការឃោសនាឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព ដល់ប្រជាជន និងអង្គភាព​ផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម។ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វេទិកាឌីជីថល និងការផ្សព្វផ្សាយ ក៏ជួយឱ្យខ្លឹមសារកាន់តែងាយជិតខិតដល់ និងងាយយល់ផងដែរ។

លោក Truong Van Nhung  - អនុប្រធានសមាគមកសិករទីក្រុងហាណូយ ក៏បានសន្និដ្ឋានថា សកម្មភាពសម្របសម្រួលបានលើកទឹកចិត្តសមាជិក និងកសិករឱ្យផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តផលិត អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនង ដើម្បីបង្កើតផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាព ដែលរួមចំណែកដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មទីក្រុង កសិកម្មបៃតង និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់រដ្ឋធានី។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ទៅការផ្តល់អាទិភាពដល់ផលិតផល ដែលមានម៉ាក និងប្រភពដើមដែលមានតម្លាភាព។

 លោក Truong Van Nhung  អនុប្រធានសមាគមកសិករទីក្រុងហាណូយ បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ។

 

  
លោក Le Ba Anh - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគុណភាព កែច្នៃ និងអភិវឌ្ឍទីផ្សារ (ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន) បានស្នើឱ្យទីក្រុងហាណូយបន្តសម្របសម្រួលជាមួយសមាគមកសិករ និងសហភាព​នារីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដើម្បីពង្រឹងការឃោសនា រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការសន្ទនា និងលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម និងការជួញដូរកសិកម្មសុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់ការចុះហត្ថលេខាលើការប្តេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការផលិត ការអភិរក្ស ការកែច្នៃ និងការប្រើប្រាស់​។
 គណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅទស្សនាតំបន់តាំងពិព័រណ៍ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកសិកម្ម រុក្ខផល និងជលផល ដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់ទីក្រុងហាណូយ។

 

 

លើសពីនេះ ការអភិវឌ្ឍគំរូផលិតកម្ម ដែលមានសុវត្ថិភាពតាមខ្សែសង្វាក់ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ការអនុវត្តកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដ៏ជឿន​លឿន ឆ្ពោះទៅរកកសិកម្មអេកូឡូស៊ី - ចរាចរណ៍ - សរីរាង្គ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាទិសដៅសំខាន់មួយ។ ស្ថាប័នឯកទេសក៏នឹងពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិត និងការជួញដូរផលិតផលកសិកម្មនៅតាមតំបន់នានា ដោយរកឃើញ និងដោះស្រាយករណីរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស​៕


 

អនុវត្ត៖ Cong Dat / VNP

