ព័ត៌មាន
ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភារកិច្ច និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល និងបានតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃខេត្តនិងទីក្រុងទូទាំងប្រទេស និងភ្នាក់ងារតំណាងរបស់វៀតណាមនៅឯបរទេស។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យជ្រួតជ្រៀបយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីគំនិត ការយល់ដឹង និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងកិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិក្នុងស្ថានភាពថ្មី។ ដូច្នេះហើយ សកម្មភាពកិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្រូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ រួមទាំងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្តែងនូវការសន្យា និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ; ជំរុញខ្លាំងការទូតថាមពល និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ល។
“កិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ដើម្បីឈានចូលយុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខ ដោយដើរតួនាទីស្ថាបនា ជាកម្លាំងចលករ បើកចេញឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ដោយរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការសម្រេចបានគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់; ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ឋានៈនិងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកដ៏ស្មុគស្មាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មិនត្រឹមតែតាមទាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងឈានឡើង និងនាំមុខគេទៀតផង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្ត គោលមាគ៌ាកិច្ចការបរទេសនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ផងដែរ”៕