Zones urbaines satellites, nouveaux pôles d’investissement au Vietnam

La réorganisation administrative du Vietnam, qui réduit le nombre de provinces et de villes de 63 à 34, reflète une vision stratégique à long terme visant à étendre l’espace urbain et à dynamiser le marché immobilier par la fusion des localités.



Selon les experts, le processus de fusion des provinces accélérera le rythme de l’urbanisation, et le marché immobilier de la région de la capitale devrait connaître une transformation significative. En effet, le secteur immobilier bénéficiera le plus de l’élargissement de l’espace de développement et de la concentration des ressources.



La région de la capitale, composée de Hanoi et de neuf provinces voisines (Hai Duong, Hung Yên, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hà Nam, Hoa Binh, Phu Tho, Bac Giang et Thai Nguyên), devrait devenir une zone urbaine à part entière dotée d’une économie dynamique, d’une qualité de vie élevée et d’infrastructures modernes, tout en préservant l’identité culturelle de Thang Long-Hanoi.



À l’avenir, les zones urbaines satellites seront au cœur de vagues d’investissement. Grâce à des infrastructures de plus en plus performantes et à des fonds fonciers abondants, les provinces environnantes de Hanoi ont attiré ces dernières années d’importants capitaux d’investissement dans l'immobilier. De nombreux investisseurs se sont rués vers les banlieues, provoquant une vague de déplacements de population depuis le centre-ville surpeuplé.



Des provinces comme Vinh Phuc, Hung Yên et Hà Nam attirent de plus en plus d’investissements immobiliers grâce à leurs avantages comparatifs par rapport au centre de Hanoi.



L’attrait des zones urbaines satellites réside dans l’importance de grands fonds fonciers et des prix raisonnables par rapport aux zones intra-muros. Des provinces telles que Vinh Phuc, Hung Yên et Hà Nam peuvent offrir de vastes zones pour développer des zones urbaines modernes et pratiques que le centre de Hanoi peut difficilement satisfaire en raison de fonds fonciers limités.



Les données de l’Institut vietnamien de recherche immobilière montrent une augmentation significative de l’intérêt et des investissements pour ces zones entre fin 2024 et début 2025, notamment dans les corridors industriels et les axes routiers clés. De nombreux citoyens choisissent déjà de vivre dans les villes voisines et de travailler à Hanoi grâce aux liaisons par autoroute et aux futurs trains urbains.



La hausse des prix, la forte densité de population et la pollution à Hanoi incitent les habitants à rechercher des environnements plus sains dans les villes satellites, allégeant ainsi la pression sur le centre-ville et créant des opportunités pour les provinces voisines.

Séminaire « Perspectives d’investissement immobilier dans les zones urbaines de la région de la capitale». Photo : Bnews

Nguyên Van Dinh, vice-président de l’Association vietnamienne de l’immobilier (VNREA), a indiqué que le marché immobilier de la région de la capitale évolue vers un modèle durable, multifonctionnel et intégré à l’échelle régionale. Hanoi conserve son rôle de pôle financier et d’innovation, tandis que les provinces satellites se positionnent comme zones industrielles et logistiques, notamment dans les secteurs technologiques.



D’ici 2030, la région de la capitale devrait générer entre 25 et 28% du produit intérieur brut (PIB) national, soit plus 3 millions de millards de dollars (enviro 115,3 milliards de dollars). Le système de transport est planifié selon un schéma en étoile, reliant efficacement les villes satellites et consolidant un marché immobilier interrégional.



Des localités comme Bac Ninh, Hung Yên et Vinh Phuc aspirent à devenir des municipalités centrales, promouvant des projets globaux combinant logement, industrie, services, espaces verts, technologie et tourisme. Ces mégaprojets représentent des opportunités de logement et d’investissement à moyen et long terme.



Lê Dinh Chung, PDG de SGO Homes, a indiqué que des milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures entre 2021 et 2025, générant des augmentations annuelles de la valeur immobilière de 15 à 20 %.



Sur les nouveaux marchés, l’abondance de terrains disponibles et les prix compétitifs (trois à cinq fois inférieurs à ceux de Hanoi) ont attiré de grands promoteurs tels que Vingroup, Ecopark et Hoa Phat. Ces acteurs mettent en œuvre des projets bien planifiés, à faible densité, avec des espaces verts et des services publics de qualité.



De plus, les autorités locales offrent des incitations fiscales, un meilleur accès aux infrastructures et des procédures juridiques simplifiées, créant ainsi un environnement propice à l’investissement. Forte de ces atouts, la région de la capitale apparaît comme un nouvel « anneau de développement » pour le marché immobilier du Nord du Vietnam. - VNA/VI