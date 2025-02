Yên Tu: Ouverture de la fête printanière 2025

La fête printanière de Yên Tu a débuté ce vendredi 7 février, au 10e jour du premier mois lunaire, dans la ville d’Uông Bi, rattachée à la province de Quang Ninh.



Le point culminant de cette édition est la procession des offrandes la plus grande jamais organisée, avec 11 équipes venant des localités de la ville d’Uông Bí ainsi que de l’Église bouddhique de la province de Quang Ninh. Dès le premier jour, l’événement a attiré un grand nombre de pèlerins et de touristes.

Thich Dao Hiên, vice-président du comité d’administration et secrétaire de l’Église bouddhique du Vietnam pour la province de Quang Ninh, s’en est réjoui. «Cette année, la procession des offrandes présente les spécialités des localités de Uông Bi en l’honneur du roi-bonze Trân Nhân Tông. Il s’agit de produits typiques de la région, préparés par les habitants eux-mêmes, et offerts avec dévotion au roi-bouddha», a-t-il précisé.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président du comité populaire de la ville, Pham Tuan Dat, a déclaré que le dossier de candidature du « complexe de sites et de paysages de Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac », préparé par les provinces de Quang Ninh, Bac Giang et Hai Duong, a été officiellement accepté par l'UNESCO pour examen le 26 janvier 2024. Il a ajouté que les experts du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) qui ont mené l'évaluation sur place l'année dernière ont salué les monuments de Yen Tu comme des entités culturelles emblématiques.



Il a décrit ces étapes comme étant cruciales pour établir Yên Tu comme site du patrimoine mondial, soulignant la nécessité de préserver les trésors culturels pour les générations futures tout en les exploitant pour le développement du tourisme durable.



L'événement comprenait des performances de tambours et des rituels de sonnerie de cloches et des cérémonies de prière pour la prospérité nationale.



Le festival Yên Tu est le plus grand festival printanier de la province de Quang Ninh. Il dure les trois premiers mois de l’année lunaire et est devenu un rendez-vous incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers.

La montagne Yên Tu est étroitement liée au nom du roi-moine Tran Nhan Tong (1258-1308), troisième roi de la dynastie Tran, qui a vaincu les envahisseurs mongols à deux reprises au cours de son règne de 15 ans.



Le roi a abdiqué à l'âge de 35 ans et a passé le reste de sa vie sur la montagne Yên Tu à pratiquer et à populariser le bouddhisme. Il a fondé la première école vietnamienne de bouddhisme appelée « Thien Tong » ou Truc Lam Yen Tu Zen sur la montagne Yen Tu, haute de 1.068 m. Le site de 20.000 ha est considéré comme la capitale du bouddhisme vietnamien.



Yên Tu a été reconnu comme site national de reliques spéciales en 2013. Il abrite des dizaines de pagodes, des centaines de tours et des milliers de reliques anciennes contenant les valeurs spirituelles et les pensées de la secte zen Truc Lam Yen Tu et la glorieuse culture de la période Dai Viet.- VNA/VI