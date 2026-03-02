YADEA inaugure une usine intelligente de 100 millions de dollars à Bac Ninh

Le 1er mars, YADEA Vietnam a inauguré, pour la première phase, son usine intelligente située dans la zone industrielle de Tan Hung, à Bac Ninh. Photo : VNA

Le 1er mars, YADEA Vietnam a inauguré, pour la première phase, son usine intelligente située dans la zone industrielle de Tan Hung, à Bac Ninh, représentant un investissement de plus de 100 millions de dollars. À cette occasion, l’entreprise chinoise a dévoilé son modèle phare, le YADEA Osta, au design néo-rétro et offrant une autonomie pouvant atteindre 180 km, illustrant sa vision technologique à long terme pour le marché vietnamien.



S’étendant sur 232 200 m², cette usine automatisée et numérisée produira dans un premier temps un million de deux-roues électriques par an, avec l’objectif d’atteindre deux millions d’unités à pleine capacité. La création de 1 000 à 3 000 emplois positionne Bac Ninh comme un maillon stratégique de la chaîne de valeur régionale des véhicules électriques.



Lors de l’événement, Mai Son, vice-président permanent du Comité populaire provincial, a souligné que cet investissement témoigne de l’attractivité de la province et s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement industriel vert et de haute technologie de Bac Ninh. Les autorités locales espèrent que cette usine contribuera à l’émergence d’un pôle industriel dédié aux véhicules électriques et à leurs filières connexes. Saluant la philosophie de développement de YADEA, en adéquation avec les objectifs nationaux de transition énergétique, la province encourage l’entreprise à renforcer la recherche, la localisation industrielle et la formation des ressources humaines, tout en s’engageant à offrir un environnement des affaires transparent et favorable.



De son côté, Liu Jia, directeur général de YADEA Vietnam, a qualifié cette inauguration d’étape clé dans l’expansion du groupe au Vietnam, et plus largement en Asie du Sud-Est. Il a réaffirmé l’engagement de YADEA à consolider la chaîne d’approvisionnement locale afin d’accompagner le Vietnam vers son objectif de « zéro émission nette ».



À cette occasion, YADEA a signé un partenariat stratégique avec Grab Vietnam visant à encourager l’adoption de motos électriques par les chauffeurs partenaires de la plateforme. Cette coopération prévoit des aides à la conversion ainsi que l’optimisation des produits à partir de données d’usage réelles, contribuant ainsi à la réduction des émissions en milieu urbain.- VNA/VI