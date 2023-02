Xuân Quy Mao 2023 célébré au cœur de Paris

Dans l’ambiance de l’accueil d’un nouveau printemps à travers le monde des Vietnamiens, l'Ambassade du Vietnam en France a organisé une rencontre pour célébrer le Nouvel An lunaire 2023 dans un cadre exceptionnel, magnifique et somptueux de l'Hôtel de Ville de Paris. C'est aussi la première fois, après deux ans d’annulation et un an d'organisation du Têt en ligne en raison de l'épidémie de Covid-19, que la communauté vietnamienne en France a pu se retrouver, cette année, pour fêter ensemble.

Étaient présents à la cérémonie l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et son épouse, l'ambassadrice - cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO Lê Thi Hông Vân, l'adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, ainsi qu'un grand nombre de Vietnamiens résidant en France et d'amis français.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang prend la parole lors de la fête de Xuân Quy Mao 2023 en France. Photo : Nguyen Thu Ha/VNA



Prenant la parole pour saluer le retour des activités du Têt de la communauté vietnamienne à l'Hôtel de Ville, l'adjoint au maire de Paris a déclaré que cette année 2023 est "importante et symbolique pour les liens qui unissent le Vietnam à la France". À part un demi-siècle de la signature des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam, les deux pays célèbrent aussi les 50 ans de l'établissent des relations diplomatiques et 10 ans de partenariat stratégique. "Cette date anniversaire doit nous rappeler le caractère précieux de nos échanges", a insisté M. Emmanuel Grégoire.

Selon l'adjoint au maire de Paris, l'événement de cette année n'est pas seulement l'occasion de célébrer l'avènement du printemps, de se retrouver entre amis et proches, mais aussi un moment de se réunir à Paris pour "vivre ensemble cette grande fête et célébrer ensemble la fraternité mondiale retrouvée". Pour cette raison, il a adressé ses meilleurs vœux de bonne nouvelle année à la communauté vietnamienne en France, et les a souhaités : "Bonheur, prospérité, longévité !"

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a exprimé ses remerciements à la mairie de Paris pour avoir permis à la communauté vietnamienne de se réunir dans la salle de fête de l'Hôtel de ville, une activité qui d’après lui "devient un rituel à chaque Nouvel An lunaire". "Le Têt, le Nouvel An du calendrier lunaire, est pour tous les Vietnamiens, un moment sacré où de réunions de famille, de retrouvailles d’amis et de proches, et de partage entre les générations sont célébrés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C’est ainsi dans cet esprit que le Têt nous offre l’occasion de témoigner notre gratitude envers nos aïeux et de réinventer un rituel auprès de nos enfants, appelés à faire perdurer cette tradition ancestrale du peuple", a-t-il insisté.

Rappelant les réalisations de 2022 contribuant au renforcement de la coopération, de la connectivité et de la solidarité, pour la communauté vietnamienne ainsi que dans les relations bilatérales des deux pays, l'ambassadeur a partagé son point de vue avec l'adjoint au maire de Paris, estimant que 2023 marque des jalons importants dans l'histoire des relations vietnamo-françaises. "Malgré les différentes évolutions, les liens entre le Viet Nam et la France restent étroits et resserrés dans tous les domaines, avec la volonté commune et les efforts concertés des deux pays. Je me réjouis de souligner que toutes les actions et engagements, que ce soit français ou vietnamiens, ont contribué à nourrir l’amitié entretenue entre le Vietnam et la France et constitué de preuves éloquentes pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales franco-vietnamiennes et pour porter une nouvelle ambition en matière de contribution à la paix et la sécurité dans l’espace Indopacifique, de développement économique et de la préservation de la biodiversité, ou des échanges culturels et de l'apprentissage du français et de recherche", a affirmé l'Ambassadeur.

L'ambassadeur a également hautement apprécié la ville de Paris pour ses actions tournées à la population, dont la communauté vietnamienne vivant dans le giron parisien ainsi que ses engagements en association avec sa région Ile-de-France dans la coopération décentralisée au Vietnam, notamment pour les projets de patrimoine. "Sensible à l’amitié que vous nous avez réservés, je tiens à saluer toutes les actions, les efforts et les courages de tous celles et ceux qui ont contribué, chacun à sa manière, à la consolidation de la paix et de l’amitié entre le Viet Nam et la France", a-t-insisté.

À cette occasion, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a invité aux Vietnamiens en France et amis français aux grandes échéances des relations bilatérales en cette année 2023, à commencer par les 12es Assises de la coopération décentralisée qui se tiendront du 13 au 15 avril prochain à Hanoi et qui promettent d’être un dialogue pertinent entre les collectivités territoriales des deux pays, ainsi que d’autres grands événements économiques et culturels échelonnent le long de l’année, au Vietnam et en France.

"En ce début de la nouvelle année, sous le signe du Chat d’eau qui, dans notre culture symbolise la patience et l’agilité, et l’eau l’abondance, quelques soient les circonstances, les chats retombent toujours sur ses pattes. Ainsi je forme le vœu que nous sommes tous capables et en mesure de maitriser et gérer toute situation et retrouver l’harmonie. Je vous adresse ainsi les vœux de la prospérité et du succès, de paix et de l’amitié", a-t-il formulé.

Dans l'atmosphère chaleureuse du printemps, des amis vietnamiens et français ont eu l'occasion de savourer les plats traditionnels du Tet vietnamien avec banh chung, nem, gio, cha… et un programme artistique riche de l’identité vietnamienne.-