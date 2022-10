WWF lance une campagne pour changer le comportement de consommation de viande sauvage

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a lancé le 21 octobre une campagne de communication au Vietnam, au Laos et au Cambodge pour changer les habitudes de consommation de viande d'animaux sauvages parmi les citadins, soulignant les menaces pour la santé publique et la nature.

Van Ngoc Thinh, directeur du WWF Vietnam, a déclaré que le Vietnam, le Laos et le Cambodge affichent des niveaux élevés de consommation d'animaux sauvages, en particulier de mammifères et d'oiseaux que l'on trouve facilement dans les marchés et les restaurants.



Dans le même temps, la majorité des maladies infectieuses émergentes actuelles sont d'origine animale. Le commerce illégal des espèces sauvages menacent gravement non seulement l'environnement et la faune, mais aussi la santé et la sécurité de l'humanité.

Il a cité une enquête du WWF et de GlobeScan en 2021 au Vietnam, en Thaïlande, au Japon, en Chine et aux États-Unis qui a montré que 7% du total des personnes interrogées ont déclaré qu'eux-mêmes ou quelqu'un qu'ils connaissaient avaient acheté des produits à base de viande d'animaux sauvages sur les marchés de la faune au cours des 12 dernières mois.



La consommation de viande d'animaux sauvages dégrade gravement les populations d'animaux sauvages, provoque des crimes transfrontaliers et nationaux et augmente considérablement le risque de transmission de maladies zoonotiques, a-t-il déclaré, soulignant que la plupart des consommateurs ne sont pas conscients des risques potentiels qu'eux-mêmes, leurs proches, leur famille et la société auxquels sont confrontés lors de l'achat de viande de brousse.

Pendant ce temps, Nguyen Dao Ngoc Van, conseillère nationale du WWF Vietnam pour la lutte contre le trafic d'espèces sauvages, a déclaré que la principale raison pour laquelle les gens mangent de la viande d'animaux sauvages est qu'ils pensent qu'elle est fraîche et délicieuse, ce qui les aide à montrer leur statut social ou à améliorer leur santé. Grâce à la campagne, le WWF espère que le groupe cible en particulier et le public en général comprennent que la consommation de viande d'animaux sauvages ne vaut pas la peine de risquer sa santé et celle de la communauté, a déclaré Nguyen Dao Ngoc Van.



Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, au cours des 60 dernières années, 335 maladies émergentes sont apparues chez l'homme, dont 144 agents pathogènes (43 %) proviennent d'animaux sauvages.