WEF : Le PM Pham Minh Chinh rencontre son homologue du Liechtenstein

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le Premier ministre du Liechtenstein, Daniel Risch à Davos. Photo : VNA

Dans la cadre de sa participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), le matin du 22 janvier (heure locale), à Davos, en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Premier ministre du Liechtenstein, Daniel Risch, qui a affirmé sa considération et son intérêt pour la promotion des relations entre le Liechtenstein et le Vietnam.

Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance au développement des relations avec le Liechtenstein et souhaitait promouvoir la coopération dans tous les domaines, en particulier dans l’économie. Afin de créer un changement substantiel dans la coopération économique et commerciale, il a suggéré que les deux parties continuent de perfectionner la base juridique de la coopération bilatérale et de rechercher de nouvelles directions potentielles de coopération.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam espérait conclure bientôt les négociations sur un accord de libre-échange (ALE) avec l'AELE (comprenant la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) et que les deux parties poursuivraient les négociations pour la signature de l'Accord de protection des investissements.

En accord avec le dirigeant vietnamien, le Premier ministre du Liechtenstein a souhaité achever cette année les négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam-AELE et progresser vers la négociation d'un accord de non double imposition.

Daniel Risch a également déclaré que les deux pays présentaient de nombreuses similitudes pour renforcer la coopération, notamment le processus d'industrialisation favorisant fortement la croissance du PIB et la production industrielle représentant environ 40 % du PIB de chaque pays. De nombreuses entreprises du Liechtenstein sont très intéressées par le marché vietnamien, a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont convenu que les différences dans les négociations seront résolues et se sont adressés mutuellement des invitations à se rendre visite au pays de l’autre pour discuter des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales. Les visites seront organisées par la voie diplomatique. - VNA