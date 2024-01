WEF Davos 2024 : le PM propose de soutenir le Vietnam dans la construction d'un centre financier

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a convenu avec des ministères et secteurs vietnamiens et des représentants de principales banques et fonds d'investissement financiers du monde sur la création d'un groupe de travail de recherche et de conseil sur la construction du Centre financier au Vietnam, présidé par l’ancien vice-Premier ministre allemand, Dr. Philipp Rösler, ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e à gauche) à l'échange de vue avec des représentants de principales banques et fonds d'investissement financiers. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 17 janvier (heure locale) un échange de vue avec des représentants de principales banques et fonds d'investissement financiers du monde sur le potentiel et les opportunités d'investir sur le marché financier vietnamien, dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos 2024 (WEF Davos 2024).

L’échange de vue a été organisé conjointement par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam en Suisse, l'Association suisse des banques, les groupes Vinacapital et CT. De nombreux experts financiers et dirigeants de nombreuses grandes sociétés financières tels que l'ancien Premier ministre suédois Carl Bildt, l'ancien vice-Premier ministre allemand, Dr. Philipp Rösler, président de l'Association suisse des banques et gestionnaires de Fortune... et des représentants de Standard Chartered Bank, HSBC, Hyosoung Group ont participé à cet événement.

Les délégués ont estimé le marché financier vietnamien en 2023 et les opportunités d'investissement dans les temps à venir, des modèles et des expériences dans la construction d’un centre financier international, des plans d'investissement au Vietnam de sociétés financières mondiales.

Les délégués ont déclaré que le Vietnam était l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, ayant une stratégie de développement progressiste et disposant d’un grand potentiel pour devenir un centre financier de la région et du monde. De nombreux experts et dirigeants de sociétés financières internationales ont exprimé leur intérêt pour les mécanismes et politiques du Vietnam et leur préoccupations et inquiétudes lors de l'investissement au pays.

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam visait à devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur et d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Le Vietnam se concentre sur le développement durable basé sur trois piliers : démocratie socialiste, État de droit socialiste et l’économie de marché à orientation socialiste.

Actuellement, le Vietnam met en œuvre trois avancées stratégiques : construction et perfectionnement des institutions et des lois ; réforme des procédures administratives, formation des ressources humaines de qualité ; développement des infrastructures stratégiques, notamment les infrastructures de transport.



Le Premier ministre a demandé à des experts, des banques et des fonds d'investissement financier de soutenir le Vietnam et de lui fournir des conseils politiques, d’aider le pays à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation, la restructuration des banques, à construire et améliorer la marque nationale, à développer les infrastructures...

Il a notamment souhaité que les entreprises mondiales et les fonds d'investissement partagent leurs expériences et donnent des conseils sur le choix de modèles et de solutions de développement appropriés pour développer un centre financier au Vietnam. Le Vietnam nécessite des consultations sur les institutions, les politiques et les solutions pour développer un écosystème financier complet, y compris la fintech, la banque numérique, les paiements numériques, les transactions numériques, la finance verte, les salles de crédit carbone, de matières premières, de devises étrangères...

Le Premier ministre a aussi souhaité que les partenaires étrangers étudient la possibilité d'investir dans les banques fragiles du Vietnam et de les restructurer ; d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines de haute qualité pour le secteur des services financiers répondant aux normes et aux besoins du marché mondial.

Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnait et créait toujours des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers en général et les investisseurs suisses en particulier investissent et fassent des affaires de manière efficace et durable au Vietnam. “Le gouvernement écoute et absorbe toujours les opinions des entreprises pour un développement mutuel”, a-t-il affirmé.

Don Lam, directeur général de VinaCapital, a annoncé que l’YPO (Young Presidents' Organization) avait décidé, après l’échange de vue avec le Premier ministre vietnamien, d'envoyer une délégation d'affaires au Vietnam. Il y a actuellement 200 entreprises membres de l’YPO intéressées par le Vietnam dans de nombreux domaines. - VNA/VI