WEF Davos 2024 : le PM Pham Minh Chinh au débat "Leçons de l'ASEAN"

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et a pris la parole le 17 janvier (heure locale) en tant qu'orateur principal au débat "Leçons de l'ASEAN" dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos 2024 (WEF Davos 2024).

Photo : VNA

Les dirigeants ont discuté ouvertement et en profondeur de la centralité de l'ASEAN, du rôle de chaque pays membre de l'ASEAN pour tirer profit des opportunités du processus de déplacement des chaînes d'approvisionnement mondiales, des tendances de développement telles que la transformation numérique et aussi des comportements dans les relations économiques avec les grands pays.

Les intervenants ont déclaré que l'ASEAN était devenue un modèle typique d'intégration économique régionale. Les pays de l’ASEAN ont bâti une confiance solide entre eux, surmontant les différences économiques, politiques et culturelles pour devenir un bloc de coopération pour la prospérité. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré que l'ASEAN bénéficiait d'un environnement d'investissement convivial et constituait une destination où les investisseurs et les partenaires profitent les uns des autres.

Partageant au débat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné trois facteurs importants contribuant aux réalisations actuelles de l'ASEAN en matière de développement : solidarité dans la diversité ; promotion de l’autonomie du bloc et de chaque pays membre ; promotion du développement inclusif et intégral en prenant le peuple comme sujet, centre, objectif et force du développement.

Face aux nouvelles opportunités de développement telles que le processus de déplacement des chaînes d'approvisionnement, le Premier ministre a souligné qu'il s'agissait d'une tendance inévitable basée sur les règles de la concurrence et les règles de l'offre et de la demande. Les pays ne peuvent maintenir le développement durable qu'en choisissant une approche gagnant-gagnant, respectant les choix de chaque pays, construisant une confiance basée sur la sincérité, la solidarité et l'équilibre des intérêts.

Prenant la parole lors de l’événement, le Premier ministre thaïlandais a précisé que le Premier ministre Pham Minh Chinh lui-même avait suggéré de collaborer avec le Laos, le Cambodge, la Thaïlande pour développer le tourisme dans «quatre pays ». Selon le Premier ministre thaïlandais, les coûts de main-d'œuvre bon marché peuvent être un premier facteur de compétitivité mais peuvent constituer un défi pour le développement des pays de l'ASEAN. Il a donc appelé les pays à unir leurs efforts pour augmenter le salaire minimum de la région et améliorer la compétitivité afin d'attirer les investissements étrangers.

Concernant la tendance à la transformation numérique, Pham Minh Chinh a affirmé que l'économie numérique devait être associée à l'économie verte, avec un soutien et une interaction mutuels. Ce processus doit être mis en œuvre selon une feuille de route et avec des étapes adaptées aux capacités de chaque pays, tout en prêtant attention aux plus vulnérables. “Se développer rapidement et durablement sans sacrifier l’équité et la sécurité sociale”, a-t-il souligné.

Les intervenants ont hautement apprécié le rôle du Vietnam dans l’édification de la solidarité au sein de l'ASEAN et ses contributions responsables en s'associant aux pays membres pour traiter les problèmes régionaux et mondiaux. Les intervenants ont exprimé leur accord avec les opinions, les points de vue et la vision du Premier ministre sur la manière de tirer parti des opportunités et de relever les défis du processus d'intégration et de coopération gagnant-gagnant au sein de l'ASEAN.

Ils ont affirmé la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN, sont convenus de maintenir une relation objective et équitable et de promouvoir la centralité de l'ASEAN dans la contribution au processus de mondialisation. - VNA/VI