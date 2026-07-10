Webometrics : l'Université nationale du Vietnam à Hanoï se classe 175e en Asie

L'Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU) s'est classée 175ᵉ en Asie et 756ᵉ au niveau mondial dans la deuxième édition du classement Webometrics 2026. Photo: VNA

L'Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU) s'est classée 175ᵉ en Asie et 756ᵉ au niveau mondial dans la deuxième édition du classement Webometrics 2026, selon une annonce de l'université publiée le 9 juillet.

Ce résultat marque la cinquième année consécutive où la VNU figure parmi les 700 à 800 meilleures universités au monde. Elle se maintient également dans le top 600 mondial pour son impact, l'un des principaux indicateurs de performance évalués par Webometrics.



Dans l'édition de juillet 2026, la VNU conserve sa place d'université vietnamienne la mieux classée. Parmi les dix meilleures universités du pays figurent également l'Université Duy Tan (1070e , l'Université des Sciences et Technologies de Hanoï (1245e , l'Université Ton Duc Thang (1325e), l'Université d'Économie d'Hô Chi Minh-Ville (1334e), l'Université Nguyen Tat Thanh (1433e), l'Université de Da Nang (1478e), l'Université de Technologie d'Hô Chi Minh-Ville (1558e), l'Université Thuy Loi (1979e) et l'Université Can Tho (1999e).



Webometrics est un système automatisé de classement universitaire qui évalue les établissements d'enseignement supérieur en fonction de leur présence numérique, de la visibilité de leurs ressources académiques et de leur impact en ligne. Le classement repose sur plusieurs indicateurs, notamment l'influence des sites web et des contenus numériques des universités (impact), l'accessibilité des ressources académiques via Google Scholar (ouverture) et l'excellence de la recherche, mesurée à partir des citations scientifiques indexées dans la base de données Scopus (excellence).



Le 24 juin, le magazine Times Higher Education (THE) a classé l'Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU) dans la tranche 601-800 mondiale de son classement d'impact en matière de développement durable 2026. L'établissement s'est notamment classé dans le groupe des 101-200 meilleures universités mondiales pour l'objectif de développement durable relatif au « travail décent et à la croissance économique ». Ce résultat reflète sa contribution à la formation de ressources humaines hautement qualifiées, au développement des connaissances au service du progrès socio-économique, ainsi qu'à l'intégration de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et du développement durable.



Toujours en juin, la VNU a atteint son meilleur classement historique dans le classement mondial des universités QS 2027, progressant pour la quatrième année consécutive dans la tranche 751-760 mondiale. -VNA/VI