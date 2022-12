Vuong Dinh Hue se rend à l’ambassade du Vietnam en Australie

Dans le cadre de sa visite officielle en Australie, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a rencontré, le 1er décembre à Canberra, le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la diaspora vietnamienne dans ce pays.

Photo : VNA

Le chef de l’organe législatif a précisé que sa visite visait à porter le partenariat stratégique Vietnam-Australie à une nouvelle hauteur.

Pour la première fois de son histoire, l'Assemblée nationale du Vietnam a signé un document de coopération avec la Chambre des représentants et le Sénat australiens afin d’approfondir les relations entre les deux organes législatifs.

Vuong Dinh Hue a salué les efforts des associations et des groupes pour s'entraider et toujours se tourner vers le pays, surtout lorsque le pays fait face à des difficultés. En particulier, il a félicité les plus de 30.000 étudiants vietnamiens en Australie et les associations d’étudiants pour le dynamisme et la créativité de leurs activités, notamment au plus fort de la pandémie de COVID-19. Il a aussi apprécié le personnel de l’ambassade et l’ambassadeur lui-même pour leurs contributions au resserrement des relations entre les deux pays.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh a fait un rapport au président de l'Assemblée nationale du Vietnam sur le travail de son ambassade.

Notamment, les relations décentralisées ont progressé avec de nombreux accords signés. La plupart des États et territoires australiens ont ouvert au Vietnam des bureaux de représentation commerciale et d'investissement. De nombreuses localités vietnamiennes ont noué des activités de promotion et de connexion très efficaces.

Par ailleurs, les échanges entre les deux peuples ont franchi une nouvelle étape, avec un nombre d'étudiants vietnamiens en Australie augmentant sans cesse. Une Union des étudiants en Australie a même été créée.