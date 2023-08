Vuong Dinh Hue s'entretient avec la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie Puan Maharani

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Indonésie, s'est entretenu le 4 août à Jakarta, avec la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie Puan Maharani, soulignant que le Vietnam attachait une grande importance au développement du partenariat stratégique avec l'Indonésie.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue et la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie Puan Maharani. Photo : VNA

Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur les grandes orientations pour continuer à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, pour célébrer les 10 ans du partenariat stratégique et les 70 ans des relations diplomatiques en 2025. En conséquence, les deux parties encouragent les échanges de délégations, des contacts à tous les niveaux, via des canaux du Parti, de l'État, les échanges entre les peuples, la coopération parlementaire et la coopération décentralisée.

Les deux parties ont convenu de s'efforcer de porter le commerce bilatéral à plus de 15 milliards de dollars dans les prochaines années. Vuong Dinh Hue a demandé à l'Indonésie d’ouvrir le marché aux produits agricoles vietnamiens, en particulier les aliments halal et les fruits, de créer des conditions favorables aux opérations des entreprises vietnamiennes en Indonésie.



Elles ont convenu de faciliter les relations de coopération et d'investissement entre les entreprises des deux pays, de partager des expériences dans le travail législatif, de créer un couloir juridique permettant aux deux pays de coopérer dans les domaines mondiaux actuels, en particulier la transition énergétique équitable et la transformation numérique sûre.



Les deux dirigeants se sont accordés pour renforcer la coopération dans d'autres domaines importants, notamment la culture, l'éducation et le tourisme; pour promouvoir les échanges entre les deux peuples ; pour renforcer la connectivité à travers l'augmentation de la fréquence des liaisons aériennes directes, l’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoï-Jakarta. Il faut aussi renforcer la coopération maritime et dans la pêche, promouvoir le règlement des problèmes liés à la la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



S’agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la consultation et la coordination étroite lors des forums régionaux et internationaux et parlementaires multilatéraux tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), l'Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF); de promouvoir la solidarité et le rôle central de l'ASEAN ; de soutenir les points de vue de chacun sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale ; le maintien de la solidarité et de la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale ; la promotion de l'application de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et des négociations d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 1982.



La présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie Puan Maharani a informé qu'elle enverrait une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, organisée par l'AN du Vietnam en septembre.



A l'issue de l’entretien, les deux dirigeants ont signé un accord de coopération entre les deux organes législatifs et co-présidé une conférence de presse pour annoncer les résultats de leur entretien.

Lors de la conférence de presse, Vuong Dinh Hue a souligné que la signature d'un nouvel accord de coopération entre l’AN du Vietnam et le Conseil représentatif du peuple d'Indonésie contribuerait à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays dans tous les domaines.