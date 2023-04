Vuong Dinh Huê rencontre le gén. Raúl Castro Ruz et le 1er secrétaire et président Miguel Díaz-Canel

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê a eu jeudi 20 avril à La Havane, à Cuba, une entrevue avec le leader révolutionnaire, le général Raúl Castro Ruz, et le premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel.

Les dirigeants cubains ont qualifié la visite officielle à Cuba du président de l’ANV d’une manifestion des sentiments et de l’attention particulière du Vietnam pour les relations d’amitié traditionnelle et de coopération spéciale entre les deux pays, et d’une grande source d’encouragement à la cause révolutionnaire cubaine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le général Raúl Castro Ruz (à gauche) se serrent la main lors de leur entrevue à La Havane, le 20 avril. Photo : VNA

Ils ont hautement apprécié l’allocution prononcée mercredi 19 avril à la séance spéciale de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (ANPP). Ils se sont également réjouis des développements du Vietnam et se sont déclarés convaincus de la mise en œuvre réussie des objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le général Raúl Castro Ruz a rappelé avec émotion qu’il avait eu le privilège de rencontrer le président Hô Chi Minh en 1966, durant sa première visite au Vietnam. Il a églement partagé les souvenirs de la visite d’Etat à Cuba du secrétaire général Nguyên Phu Trong en 2018.

Il a affirmé que la lutte vaillante du peuple vietnamien est une grande source d’encouragement et l’œuvre de développement socio-économique du Vietnam est un modèle pour Cuba. Il a convenu que les deux parties doivent continuer de renforcer les relations d’amitié, de solidarité spéciale initiées par les présidents Hô Chi Minh et Fidel Castro et transmises aux générations futures.

Le président Miguel Díaz-Canel a dit son émotion de rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, durant sa visite officielle au Vietnam en 2018. Il a adressé ses vœux au secrétaire général Nguyên Phu Trong et à d’autres dirigeants du PCV, de l’Etat et du gouvernement du Vietnam.

Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê lors de son entrevue avec le général Raúl Castro Ruz et le premier secrétaire PCC et président cubain Miguel Díaz-Canel,à La Havane, le 20 avril. Photo : VNA Photo : VNA

Les dirigeants cubains ont remercié le Vietnam pour son soutien à Cuba pour assurer la sécurité alimentaire. Ils ont apprécié les projets agricole et aquacole, et de de maïs hybride, ainsi que d’autres projets vietnamiens dans la Zone spéciale de développement Mariel, notant que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial et le plus grand investisseur de l’Asie-Pacifique à Cuba.

Premier dirigeant étranger à se rendre à Cuba après l’organisation réussie des législatives cubaines de 2023 et l’élection de la nouvelle direction de l’Etat cubain, le président de l’ANV a transmis les vœux du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du président Vo Van Thuong au général Raúl Castro Ruz et au premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel.

Il a présenté à cette occasion au général Raúl Castro Ruz et au premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général Nguyên Phu Trong, et leur ont transmis l’invitation de visite au Vietnam du chef du PCV au moment qui leur conviendra.

Il a informé le général Raúl Castro Ruz des contenus des entretiens et recontres dans le cadre de la visite, de la signature des documents de coopération parlementaire, de construction et agricole, ainsi que des échanges entre ministères, entreprises et localités sur le renforcement du commerce et des investissements, et la promotion de l’efficacité des mécanismes de coopération existants.

Les dirigeants ont souligné l’importance des activités qui seront organisé à Cuba et au Vietnam pour célébrer le 50e anniversaire de la visite du président Fidel Castro dans la zone libérée de Quang Tri (septembre 1973) et le 60e anniversaire de la création du Comité de solidarité avec le Sud Vietnam (septembre 1963).

Le Vietnam continuera d’accompagner Cuba dans l’édification et le développement du pays, contre le blocus à Cuba, et continuera de fournir ses aides alimentaires à Cuba, a affirmé le président de l’ANV, réitérant la solidarité et le soutien immuable du PCV, de l’Etat et du peuple vietnamien à la juste cause de Cuba.

Les deux parties ont également échangé sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun, convenant de continuer à se consulter, à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les organisations internationales et les forums multilatéraux dont les deux pays sont membres, notamment l’ONU et le Mouvement des non-alignés.