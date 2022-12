Vuong Dinh Hue rencontre des responsables australiens

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et la gouverneure de l’Etat de Victoria, Linda Dessau. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a rencontré la gouverneure de l’Etat de Victoria, Linda Dessau et le ministre adjoint australien du Commerce et de la Production, Tim Ayres le 2 décembre, à Melbourne, dans le cadre de sa visite officielle en Australie.

La gouverneure Linda Dessau a souligné que la première visite d'un haut dirigeant vietnamien après le COVID-19 revêtait une signification importante pour la promotion de la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération décentralisée. L’Etat Victoria a ouvert en 2021 son Bureau du commerce et de l'investissement au Vietnam et a signé en 2022 un protocole d'accord sur le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation, la science et la technologie et la transformation des aliments avec Ho Chi Minh-Ville. Elle a souhaité que le Vietnam continue à favoriser l’Etat de Victoria dans l’élargissement de la coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines majeurs comme l'éducation-formation, l'agriculture, l’industrie, la finance, la santé et les sports.

Pour sa part, Vuong Dinh Hue a apprécié la signature du protocole d'accord entre Ho Chi Minh-Ville et Victoria, considérant la coopération entre les deux localités comme un modèle de coopération décentralisée dans le futur et a souhaité que les deux parties élargissent la coopération dans l'urbanisation et la résilience au changement climatique.

Il a proposé que l'administration de l’État de Victoria continue de favoriser la vie de la communauté vietnamienne sur son sol. Les deux parties ont également convenu de renforcer les échanges entre les peuples.

Lors de la rencontre avec le ministre adjoint australien du Commerce et de la Production, Tim Ayres, le dirigeant vietnamien s'est réjouie du fort développement du commerce bilatéral au cours des dernières années. Pour la première fois, le commerce bilatéral a dépassé le seuil de 10 milliards de dollars pour atteindre 12,4 milliards de dollars en 2021 et 13,4 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2022. Selon lui, les deux parties doivent chercher des mesures pour renforcer la coopération commerciale, l'investissement et les échanges de marchandises.

Il a demandé à Tim Ayres de promouvoir davantage l'ouverture du marché des produits agricoles vietnamiens, d'aider le Vietnam à développer une agriculture de haute technologie et de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation-formation, de la culture, du tourisme, de la réponse au changement climatique et la coopération dans la sous-région du Mékong.

Tim Ayres a estimé que cette visite officielle en Australie du président de l'AN Vuong Dinh Hue contribuerait à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Partageant leurs points de vue sur la coopération en matière d'éducation et de formation, les deux parties ont convenu qu'il s'agissait d'un pilier important contribuant à la promotion du partenariat stratégique Vietnam et Australie.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération pour répondre aux défis régionaux et mondiaux actuels, notamment le changement climatique et la sécurité énergétique.