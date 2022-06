Vuong Dinh Huê reçoit l’ambassadrice de Bulgarie et l’ambassadeur de Hongrie

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu, mardi, 31 mai, l’ambassadrice de Bulgarie au Vietnam , Marinela Petkova et l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Ory Csaba.

Recevant l’ambassadrice de Bulgarie, Marinela Petkova, Vuong Dinh Huê a déclaré que l’Assemblée nationale vietnamienne s’emploie à stimuler la coopération parlementaire avec la Bulgarie, en appelant la diplomate bulgare à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays.

La Bulgarie a été l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et cette coopération est en bonne voie, a rappelé Marinela Petkova.

Le Vietnam est pour la Bulgarie une passerelle lui permettant de se rapprocher des pays de l'Asie du Sud-Est, et de son côté, la Bulgarie peut aider le Vietnam à intensifier ses échanges avec l'Union européenne, a ajouté l'ambassadrice.

Elle a plaidé pour l'élargissement de la coopération bilatérale dans l’économie, l’éducation et le tourisme.

Lors de la rencontre avec l'ambassadeur de Hongrie au Vietnam Ory Csaba, Vuong Dinh Huê a salué les contributions actives du diplomate aux relations Vietnam-Hongrie au cours des dernières années.

Il a déclaré que le Vietnam chérissait et espérait toujours forger sa coopération à multiples facettes avec la Hongrie, le premier partenaire intégral du Vietnam en Europe centrale et de l’Est.

Il a salué les progrès positifs dans les relations bilatérales, avec des réunions de haut niveau et des visites de dirigeants des deux pays. Notamment, lors de la visite en Hongrie du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en 2018, les deux parties ont transformé leurs relations en un partenariat intégral, ce qui démontre la détermination des dirigeants à approfondir les liens.

Le diplomate hongrois Ory Csaba, pour sa part, a déclaré que l'accord de coopération conclu par les deux législatures a contribué à approfondir les relations législatives, ajoutant que les séminaires thématiques organisés dans le cadre de l'accord se sont avérés efficaces.

À cet égard, Vuong Dinh Huê a déclaré que ces séminaires thématiques ont offert aux parlementaires des deux pays des opportunités d'échanger leurs expériences en matière de législation et que l'accord devrait être étendu davantage.

Les deux parties ont échangé des opinions sur la coopération législative dans les domaines de la culture, de la santé et de l'éducation, entre autres.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê a exhorté l'ambassadeur à poursuivre sa coordination étroite avec les ministères et agences vietnamiens pour approfondir le partenariat intégral.