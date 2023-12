Vung Tau, jolie ville balnéaire de rêve

La ville de Vung Tau (Sud) (à une centaine de km de Hô Chi Minh-Ville) fascinent non seulement les touristes par ses plages ensoleillées le long de l’année aux eaux turquoises par encore par ses monuments et paysages merveilleux. Particulièrement, les bâtiments construits sous l’époque coloniale font l’originalité de cette ville balnéaire.

La villa Bach Dinh, située à cheval entre les plages Bai Truoc et Bai Dau, offre aux visiteurs une vue sur la mer Vung Tau. Photo : Lê Minh

Construite entre 1898 et 1902, la villa se trouve entre les deux plages Bai Truoc et Bai Dau. Elle a servi de résidence secondaire au Gouverneur d’Indochine, à l’Empereur Bao Dai et aux présidents de la République du Vietnam. Là-bas, le roi Thanh Thai (1879-1954) fut en résidence surveillée de septembre 1907 à 1916.

De 19 m de large et de 25 de longueur, le bâtiment de trois étages est une construction d’architecture française surtout par l’art de décoration par la porcelaine émaillée et colorée. L’image du couple de paon de couleur émeraude, parsemé de points argentés, de beaux visages de femmes européennes, belles comme des déesses grecques, des motifs de carpes sillonnant dans les eaux, des chrysanthèmes, des tournessols... font rayonner la villa sous le soleil.