Vung Tau, déterminée à consolider son statut de "Ville touristique propre de l’ASEAN"

Vung Tau est déterminée à consolider son statut de "Ville touristique propre de l’ASEAN". Photo: VNA

Récompensé trois années consécutives par le titre de "Ville touristique propre de l’ASEAN", le quartier de Vung Tau de Hô Chi Minh-Ville affirme non seulement l’attractivité de cette ville côtière, mais aussi sa volonté de développer un modèle de tourisme vert, civilisé et durable.​

Destination balnéaire connue depuis plusieurs décennies, Vung Tau dispose de longues plages et de paysages naturels variés, mêlant mer, montagnes et forêts, favorables au tourisme de détente et aux sports nautiques. Mais au-delà de ses atouts naturels, la ville mise avant tout sur la qualité de l’environnement et l’expérience des visiteurs.​

Selon Vu Hong Thuan, président du Comité populaire du quartier de Vung Tau, la protection de l’environnement constitue la base de toute stratégie touristique locale. L’ancienne ville de Vung Tau a obtenu à trois reprises le titre de "Ville touristique propre de l’ASEAN" (2020, 2022 et 2024), après avoir satisfait 108 critères, dont une majorité liés à l’environnement, à la propreté urbaine, aux espaces verts et à la sécurité urbaine.

Aujourd’hui, ces objectifs se traduisent par des actions concrètes : nettoyage quotidien des plages, campagnes contre les déchets plastiques, tri des déchets à la source, installation de poubelles et de toilettes publiques, ainsi qu’un contrôle renforcé des rejets polluants et du respect des règles par les établissements touristiques.

Le quartier développe également un modèle de tourisme vert et communautaire, associant tourisme balnéaire, sports nautiques, économie nocturne et événements culturels, tout en donnant la priorité à la qualité de vie des habitants et à la préservation du milieu marin.

Parallèlement, les infrastructures urbaines ont été modernisées, notamment avec la création du parc Thuy Van et de la place Tam Thang, nouveaux symboles du renouveau urbain de Vung Tau.

Au-delà de l’environnement, Vung Tau cherche à renforcer la qualité des services et le comportement des acteurs du tourisme afin de construire une image plus moderne et conviviale. Les autorités souhaitent lutter contre des pratiques telles que le harcèlement des touristes, les prix abusifs ou le manque de professionnalisme.

Après la réorganisation administrative, le quartier de Vung Tau bénéficie de nouvelles perspectives de développement et attire un nombre croissant de visiteurs. Toutefois, cette hausse de fréquentation accroît aussi les défis liés à la protection de l’environnement et au maintien de la qualité des services.​

Grâce à une orientation de développement claire et à une forte volonté de bâtir l’image d’une destination moderne, conviviale et civilisée, Vung Tau affirme progressivement sa position parmi les principales villes touristiques balnéaires du Sud, a souligné le président du Comité populaire du quartier de Vung Tau. -VNA/VI