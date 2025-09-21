Voyages domestiques simplifiés grâce à VNeID : fini les files d'attente !

À partir du 1er décembre 2025, une innovation majeure va transformer l'expérience des passagers aériens au Vietnam : la majorité des voyageurs sur des vols intérieurs pourront accéder directement aux zones de sécurité et aux portes d'embarquement grâce à la reconnaissance biométrique.

Cette fluidité sera rendue possible grâce à la reconnaissance faciale intégrée à l'application VNeID ou via des bornes en libre-service. Les comptoirs d'enregistrement traditionnels seront désormais réservés aux passagers avec des bagages enregistrés et aux situations exceptionnelles.

Dans un avenir très proche, l'ère des bousculades aux comptoirs d'enregistrement dans les zones de vols intérieurs des aéroports sera révolue, éliminant aussi le stress lié à l'oubli de documents de voyage de dernière minute.

Cette initiative représente une refonte complète du service au sol, qui impactera les procédures, les technologies et les habitudes de millions de voyageurs. Pour le Vietnam, c'est aussi un test significatif pour sa maîtrise des technologies de pointe dans le domaine de l'aviation numérique.

Concrètement, les passagers voyageant sans bagages en soute n'auront qu'à s'enregistrer via leur application VNeID ou une borne dédiée, puis à scanner leur visage au contrôle de sécurité et à l'embarquement, avant de monter directement à bord de l'avion.

Pour ceux ayant des bagages à enregistrer, l'arrêt se limitera au dépôt de ces derniers avant de rejoindre le flux automatique de passagers comme à l'accoutumée.

Ce service d'enregistrement biométrique via VNeID, une plateforme développée par le ministère de la Sécurité publique, avait été mis en œuvre à titre expérimental dès la mi-avril 2025. Cette phase pilote s'était déroulée aux terminaux T3 des aéroports de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) et de Nôi Bài (Hanoï). Par la suite, le Département de la police administrative pour l'ordre social (C06) a étendu ce service à de nombreux autres aéroports du pays.

L'expérience a déjà montré une grande satisfaction parmi les passagers, qui ont noté des économies de temps considérables. Selon les observations du journal Tuôi Tre (Jeunesse) dans divers aéroports, de nombreux passagers ont trouvé l'expérience particulièrement fluide, bien que certains aient initialement manifesté une certaine hésitation, habitués aux procédures papier traditionnelles.

C'est bien plus rapide que les fois précédentes, plus besoin de fouiller dans mon portefeuille pour ma carte d'identité, ni d'attendre l'impression de ma carte d'embarquement. Nous passons le portique en quelques secondes », a partagé avec enthousiasme Nguyên Thu Huyên, une passagère de Hô Chi Minh-Ville. -VNA/VI