Voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil : une tournée d'une grande réussite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président brésilien Lula da Silva.

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse, accompagnés de la délégation vietnamienne, pour participer au Sommet élargi des BRICS et aux activités bilatérales au Brésil, a été un franc succès.



Pendant les trois jours passés à Rio de Janeiro, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu près de 40 activités, dont des activités dans le cadre du Sommet des BRICS, des rencontres et des contacts avec des dirigeants de pays et d'organisations internationales, ainsi que des activités bilatérales avec le Brésil.



Représentant le Vietnam à la conférence en tant que pays partenaire des BRICS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et pris la parole lors de deux des trois plus importantes sessions de haut niveau de la conférence.



Le vice-ministre brésilien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Inacio Arruda, a estimé que le Vietnam était un pays en plein développement, améliorant non seulement la qualité de vie de sa population, mais aussi les relations avec les pays membres et renforçant sa position et son prestige sur la scène internationale. Partenaire important des BRICS, la présence du Vietnam au Sommet contribue à leur renforcement en Asie et devient une référence majeure pour un mécanisme de coordination non seulement politique, mais aussi fortement mis en œuvre dans les programmes de développement.



Lors de la réunion de haut niveau sur le « Renforcement du multilatéralisme, des questions économiques et financières et de l'intelligence artificielle », le Premier ministre a proposé trois initiatives stratégiques aux BRICS et aux pays partenaires afin de renforcer la coopération multilatérale sur les questions économiques, financières et d'intelligence artificielle. Lors de la réunion de haut niveau sur « l'environnement, la COP 30 et la santé mondiale », il a défini cinq garanties stratégiques concernant la conscience commune, l'équité, la justice, la mobilisation des ressources, la promotion du rôle des sciences et des technologies, l'innovation, le numérique et les institutions de gouvernance en matière d'environnement, de climat et de santé – deux enjeux d'une importance vitale pour l'humanité, aujourd'hui et demain.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a déclaré que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait transmis un message fort en faveur du renforcement de la coopération multilatérale et de l'affirmation du rôle des pays en développement dans la gouvernance mondiale. Les dirigeants des pays et des organisations internationales ont hautement apprécié les propositions du Vietnam et ont souligné la proactivité et la responsabilité du pays en matière de solidarité, de renforcement de la coopération et du dialogue pour relever les défis de la communauté internationale.



À cette occasion, le Premier ministre a eu des entretiens bilatéraux avec une vingtaine de dirigeants de pays et d'organisations internationales participant à la conférence.



Lors de ces entretiens, le dirigeant vietnamien a exprimé la volonté du Vietnam d'être un ami et un partenaire fiable pour tous les pays et organisations. Il a également discuté et proposé des orientations, assorties de nombreuses tâches spécifiques, pour approfondir la coopération entre le Vietnam et les pays et organisations internationales.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a affirmé que le voyage d’affaires avait contribué à renforcer le rôle et la position du pays et à approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et ses partenaires et amis traditionnels, attirant ainsi des ressources, notamment en réalisant des percées dans les domaines des sciences et des technologies, en favorisant la diversification des marchés et en stimulant les exportations vers des marchés potentiels.



Pham Minh Chinh a également mené des activités bilatérales au Brésil afin de promouvoir une coopération multiforme avec le Brésil, notamment dans le domaine économique.



Selon le vice-ministre brésilien de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement, Luis Renato Alcantara Rua, ces dernières années, les dirigeants des deux pays se sont fréquemment rendus visite et rencontrés.



L'amitié entre dirigeants, comme celle qui unit le Premier ministre vietnamien et le président brésilien Lula da Silva, reflète la profonde amitié qui unit les peuples des deux pays. Les relations entre les deux pays s'améliorent de jour en jour et sont à leur meilleur.



Des progrès ont été réalisés dans les relations commerciales, grâce à l'augmentation des flux commerciaux entre les deux pays. Il s'est déclaré convaincu que les relations commerciales et les flux commerciaux bilatéraux connaitreraient une croissance significative dans les années à venir. -VNA/VI