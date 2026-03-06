Vote anticipé terminé dans la zone spéciale de Con Dao

Des membres d'équipage à bord d'un navire en service dans la zone spéciale de Con Dao votent. Photo : VNA

Le navire de surveillance des pêches 260 a transporté une équipe électorale et des urnes afin d'organiser le vote anticipé pour les électeurs en service à bord de navires opérant dans les eaux frontalières entre le Vietnam et l'Indonésie, le Vietnam et la Malaisie, ainsi que dans la zone spéciale de Con Dao.



Le navire a achevé sa mission et est rentré à terre le 5 mars, accostant dans un port du quartier de Phuoc Thang à Hô Chi Minh-Ville.



À son arrivée, l'équipe électorale a transféré les urnes scellées dans un lieu de stockage sécurisé pour y être conservées dans le respect des procédures de confidentialité jusqu'au jour du dépouillement.



Après plus d'une semaine de mission, le navire de surveillance des pêches 260 a organisé avec succès le vote anticipé pour les électeurs à bord de 13 navires opérant au large, sous l'égide du Comité électoral de Hô Chi Minh-Ville.



Selon l'équipe électorale offshore à bord du navire, le processus de vote en mer s'est déroulé sérieusement, démocratiquement, conformément à la réglementation et dans des conditions sûres. - VNA/VI