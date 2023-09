Vo Van Thuong à la cérémonie marquant les 65 ans de la visite de l'Oncle Ho à Lao Cai

Le 23 septembre à Lao Cai, le chef de l'Etat Vo Van Thuong a assisté à une cérémonie pour célébrer les 65 ans de la visite de l'Oncle Ho dans cette province montagneuse du Nord.

Le chef de l'Etat Vo Van Thuong a assisté à une cérémonie pour célébrer les 65 ans de la visite de l'Oncle Ho à Lao Cai. Photo : VNA

Lors de sa visite dans la province le 23 septembre 1958, l’Oncle Ho demanda à l'organisation provinciale du Parti et aux groupes ethniques de promouvoir la solidarité, d'intensifier la production, d'assurer l'ordre social, de protéger leur identité culturelle et de faire des efforts pour faire de Lao Cai une province de plus en plus prospère et heureuse.

Plus de 30 ans après sa reconstruction, Lao Cai s'est fortement développée, passant du statut de localité ravagée par la guerre, de l'une des six provinces les plus démunies du pays, à celui de leader de la région Nord-Ouest en termes de développement socio-économique, avec une croissance moyenne de près de 10% au cours de la période 1991-2022, et un GRPD par habitant de près de 90 millions de dongs (3.690 dollars) par an.

Félicitant Lao Cai pour ses réalisations majeures au cours de ces dernières années, le chef de l’Etat a demandé à la province de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés, car elles ne sont pas encore à la mesure de son potentiel et de ses atouts.

La faible compétitivité, les infrastructures socio-économiques asynchrones, la structure et la qualité des ressources humaines ne répondent pas encore aux exigences du développement durable, a-t-il déclaré, ajoutant que davantage d'efforts devraient être déployés pour réduire l'écart de revenus entre les zones rurales et urbaines, améliorer les moyens de subsistance des populations des zones montagneuses, stabiliser la sécurité publique et l’ordre social.

Il a demandé aux autorités locales, aux membres du Parti et à la population de suivre la pensée, la moralité et le style de vie du Président Ho Chi Minh et de s'efforcer de faire de

Lao Cai

une province développée du pays d'ici 2045.

Lors de l'événement, 65 personnes exemplaires qui ont suivi la pensée, la morale et le style de vie du Président Ho Chi Minh ont été félicitées.

Le même jour, le président a visité le collège-internat de Lao Cai où étudient des élèves de 15 minorités ethniques, et a remis des cadeaux aux enseignants et élèves.