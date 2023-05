VNREDSat-1: une belle preuve de la coopération spatiale franco-vietnamienne

L’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), en collaboration avec l’ambassade de France et le groupe Airbus, a célébré ce mardi 16 mai à Hanoï le dixième anniversaire de la mise en orbite du premier satellite du Vietnam, VNREDSat-1.

Le premier satellite d'observation de la Terre du Vietnam, VNREDSat-1, en orbite. Source : airbus.com



L’événement s’inscrivait dans le cadre des festivités organisées par la VAST, de concert avec ses partenaires français, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-vietnamiennes, de la Journée des Sciences et des Technologies du Vietnam, le 18 mai, et du 48e anniversaire de sa fondation, le 20 mai.



Dans son discours d’ouverture, le professeur Châu Van Minh, président de la VAST, a adressé ses remerciements les plus sincères à la partie française pour la mise en œuvre du projet VNREDSat-1, tout en soulignant que le succès du projet témoignait de l’efficacité de la coopération Vietnam-France dans le domaine spatial.

«Le Vietnam avait approuvé en 2006 une stratégie de recherche et d’application des technologies spatiales, dans laquelle le gouvernement s’était fixé l’objectif de maîtriser la technologie de production de petits satellites d’observation de la Terre et c’est la VAST a été chargée de cette mission. La VAST a reçu un soutien précieux de la part du gouvernement français, d’instituts de recherches et d’entreprises françaises de premier rang. Le succès de VNREDSat-1 constitue une belle preuve de la vitalité de la coopération dans le domaine spatial entre le Vietnam et la France, entre la VAST et Airbus en particulier», a-t-il noté.

Le professeur Châu Van Minh, président de la VAST. Photo: VOV

De par sa conception, VNREDSat-1 n’a en principe qu’une durée de vie de cinq ans, mais ce satellite aura fonctionné en continu pendant plus de dix ans. Bùi Trong Tuyên, directeur de l’Institut de technologie spatiale de la VAST, l’unité en charge de la mise en œuvre du projet, a passé en revue quelques performances remarquables du VNREDSat-1 depuis son lancement en orbite le 7 mai 2013.

«Le VNREDSat-1 est le premier satellite de télédétection complet du Vietnam. Il fonctionne de manière stable depuis plus de 10 ans, en fournissant des images de haute qualité. À ce jour, VNREDSat-1 a effectué près de 53.000 rotations terrestres, et ses paramètres orbitaux sont toujours stables. Depuis sa mise en service, il a été ajusté 56 fois, et a connu deux corrections majeures, 16 corrections d’évitement de collision, le reste étant des corrections de trajectoire. Actuellement, il dispose encore de 2 kg de carburant contre 4,3 kg au début de sa mise en service: de quoi assurer son fonctionnement dans les prochaines années. Jusqu’à présent, VNREDSat-1 a transmis près de 160.000 images des territoires vietnamiens et de plusieurs régions du monde entier», a-t-il ainsi expliqué.

Ce succès n’aurait certainement pas été possible sans Airbus, qui accompagne la VAST depuis les premiers jours de la mise en œuvre du projet. Hoàng Tri Mai, la directrice générale d’Airbus au Vietnam, était présente.

«Le satellite VNREDSat-1 a fourni des images de qualité, qui ont largement contribué à la gestion des ressources naturelles, des catastrophes, des zones côtières, mais aussi à la cartographie et à l’aménagement des zones urbaines, à la défense et à la sécurité nationales. Airbus est extrêmement fier d’avoir été un partenaire de la VAST au cours des trois dernières décennies, et dans cet important projet spatial en particulier. Nous nous engageons à continuer d’accompagner le développement du Vietnam dans le domaine de l’espace pour de nombreuses décennies à venir et à coopérer avec la VAST dans des nouveaux projets, celui du VNREDSat-2 par exemple», a-t-elle déclaré.

L'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery. Photo: VOV

Présent, l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a salué les excellents résultats obtenus par VNREDSat-1. Il s’est également déclaré convaincu que la coopération spatiale franco-vietnamienne se développerait davantage à l’avenir.

«Si la coopération franco-vietnamienne dans le domaine de l’espace est si importante, c’est parce que la France croît en l’espace et croît dans le Vietnam. Notre pays a donc accordé 35 millions d’euros de financement au secteur de l’espace du Vietnam entre 1993 et 2009. Et en 2009, La France, avec des prêts du Trésor du ministère des Finances, a financé à hauteur de 55,8 millions d’euros VNREDSat-1 dont nous fêtons aujourd’hui les dix ans, et qui est le fruit d’un contrat signé lors de la visite officielle du Premier ministre François Fillon au Vietnam. La France souhaite continuer à collaborer avec le Vietnam dans ce secteur stratégique et souhaite partager ses compétences et ses expertises», a-t-il dit.

L’offre de nouveaux satellites, dont VNREDSat-2, est déjà mise sur la table par Airbus, avec le plein soutien des autorités françaises, a également fait savoir Nicolas Warnery.

À la fin de la cérémonie, les participants ont visité une exposition présentant les premières images enregistrées par le satellite VNREDSat-1. Les perspectives de coopération bilatérale dans ce secteur sont encore très prometteuses, pour les 10 prochaines années et même au-delà. – VOV/VNA/VI