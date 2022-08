VNA signe un accord avec Hai Phong sur la coopération en matière de communication

L'Agence vietnamienne d’Information (VNA), le journal Nhân dân, organe central du Parti Communiste du Vietnam et le Comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) ont signé le 12 août des programmes de coopération en matière de communication pour 2022-2025.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature à Hai Phong, le secrétaire adjoint permanent du comité municipal du Parti, Dô Manh Hien, a souligné que les programmes démontraient l'étroite coopération entre la ville et la VNA et le journal Nhân dân, et a suggéré que les agences de presse continuent de publier des articles sur la localité.



Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Tung, a informé les participants des réalisations socio-économiques exceptionnelles de Hai Phong, avec son produit intérieur brut régional (GRDP) au premier semestre de cette année en hausse de 11 % en glissement annuel, et la collecte budgétaire dépassant 62.000 milliards de dongs (2,64 milliards de dollars).



Il a attribué ces réalisations aux importantes contributions des agences de presse, en particulier la VNA, qui ont joué un rôle dans la construction et le développement local.



Dans son allocution, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a félicité Hai Phong pour ses réalisations et a remercié les responsables locaux pour leur soutien aux correspondants de VNA, en particulier ses journalistes à Hai Phong.



Le contenu de la coopération devrait être concrétisé dans des programmes de travail annuels, a-t-elle suggéré, ajoutant que les unités de la VNA et les unités et agences concernés de Hai Phong devraient renforcer les échanges et coopérer étroitement pour optimiser l'accord.



Vu Viêt Trang a également fait part de sa conviction que l'accord contribuera à la réalisation des plans de développement de la ville dans les temps à venir, tout en aidant la VNA à remplir ses tâches d'information et de communication.



En vertu de l'accord, la VNA vulgarisera les nouveaux points de vue, directives, politiques et réglementations du gouvernement et de l'État à l'égard de Hai Phong, ainsi que les réalisations enregistrées par l'organisation locale du Parti, l'administration et la population.



Les informations seront publiées sur son portail https://news.vnanet.vn, le journal Tin Tuc (The News), le journal électronique VietnamPlus, le journal Thao & Van Hoa (Sports et Culture), Vietnam News, Le Courrier du Vietnam, la chaîne de télévision et d'images du Vietnam (VNews).



Les informations sur Hai Phong sont présentées dans une variété de formats en vietnamien, anglais, français, russe, espagnol et chinois.