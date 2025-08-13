VNA et Yonhap renforcent leur coopération à l’ère du numérique

L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et l’Agence de presse sud-coréenne Yonhap ont signé, le 12 août à Séoul, un nouvel accord de coopération professionnelle axé sur la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans l’information et la communication.



La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm, en visite d’État en République de Corée. L’accord a été signé par Vu Viet Trang, directrice générale de la VNA, et Hwang Dae Il, président de Yonhap.



Selon le document, les deux agences continueront d’échanger des informations sous diverses formes et de coopérer pour améliorer le service d’actualités en vietnamien de Yonhap – un produit lancé avec le soutien de la VNA à l’occasion de la visite du dirigeant du PCV à Séoul. Ce service, reposant sur un grand modèle de langage (Large Language Model – LLM), est considéré par Yonhap comme un nouveau mode de diffusion d’informations internationales, avec l’intention de l’étendre à d’autres langues.



Lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération professionnelle entre VNA et Yonhap. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, M. Hwang Dae Il a exprimé l’espoir que ce service devienne une source rapide et fiable d’informations sur la République de Corée pour plus de 300.000 Vietnamiens y résidant, ainsi que pour l’ensemble des lecteurs vietnamiophones dans le monde.



Le président de Yonhap a souligné qu’à l’ère de l’innovation numérique centrée sur l’IA, la coopération entre les deux agences contribue non seulement aux échanges économiques, mais aussi au renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples.



Pour sa part, Vu Viet Trang a salué les résultats de la coopération bilatérale malgré les défis de la concurrence informationnelle et de la restructuration numérique. Elle a indiqué que la VNA utilisait efficacement les informations de Yonhap sur les politiques sud-coréennes envers le Vietnam, la situation des ressortissants des deux pays et les mécanismes de coopération multilatérale. Elle a proposé d’intensifier l’échange d’informations sur la coopération économique et les échanges interpersonnels, ainsi que le partage d’expériences en matière de couverture médiatique.



Elle a également insisté sur la nécessité de coopérer contre les fausses informations générées par l’IA, en organisant régulièrement des échanges de solutions et des activités conjointes, en présentiel comme en ligne, incluant la coproduction de contenus. – VNA/VI