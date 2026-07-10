Vladivostok honore le président Hô Chi Minh en rebaptisant un arrêt de bus

Les autorités de la ville de Vladivostok ont annoncé le 8 juillet, la décision officielle de rebaptiser l’arrêt de bus « Sportivnaya » en « Place Hô Chi Minh ». Cette décision a été adoptée lors de la réunion de juin de la Commission municipale de toponymie, sur proposition de l’Association d’amitié Russie-Vietnam.

Désormais, aux côtés du Monument et du Parc Hô Chi Minh, Vladivostok compte un nouvel espace public portant le nom du dirigeant historique du Vietnam. Sur l’application de cartographie en ligne 2GIS, le nom de cet arrêt de transport public a déjà été mis à jour en « Place Hô Chi Minh ».



Selon le Service de la Culture de Vladivostok, ce changement est en adéquation avec la réalité locale puisque la zone se situe à proximité immédiate du parc et du monument dédiés à l'Oncle Hô. Ce monument, offert par le Vietnam à la ville de Vladivostok en 2019, constitue un symbole pérenne de l’amitié entre les deux peuples.



S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Fédération de Russie, le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyễn Việt Kiên, a souligné que cette décision s’inscrivait dans un projet global visant à honorer Hô Chi Minh, fondateur et artisan infatigable de l’amitié entre le Vietnam et l’ancienne Union soviétique, ainsi qu’entre le Vietnam et la Russie actuelle.



Selon le diplomate, cette initiative traduit également la reconnaissance des efforts d’intégration et des contributions de la communauté vietnamienne, de l’Association d’amitié Russie-Vietnam et du Consulat général aux activités sociales locales. Cette décision constitue un honneur et une grande fierté pour les Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant à Vladivostok ainsi que dans l’ensemble de l’Extrême-Orient russe. Elle marque une nouvelle étape symbolique dans le renforcement des liens d’amitié historiques entre les deux pays et les deux peuples.-VNA/VI