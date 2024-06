Visites du président russe Vladimir Poutine au Vietnam

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine effectue une visite d’État au Vietnam les 19 et 20 juin 2024.

C'est la cinquième fois que le président Vladimir Poutine se rend au Vietnam. Ce dernier est l’un des premiers pays visités par le président russe après son investiture début mai 2024.

Auparavant, le président Vladimir Poutine s'est rendu au Vietnam à quatre reprises : une visite officielle (en 2001), une visite d’Etat en novembre 2013 et deux participations aux Sommets des dirigeants économiques de l'APEC à Hanoï et à Da Nang (en 2006 et 2017).

Le président Vladimir Poutine au Vietnam en 2001. Photo: VNA

Sa visite officielle au Vietnam du 28 février au 2 mars 2001 était sa première visite au Vietnam, ouvrant une nouvelle phase, portant la coopération multiforme bilatérale à un nouveau niveau de développement.

Au cours de la visite, les présidents Trân Duc Luong et Vladimir Poutine ont signé une déclaration commune sur le partenariat stratégique entre les deux pays.

A cette occasion, le président Trân Duc Luong a remis l’Ordre Hô Chi Minh au président russe.

Le président Vladimir Poutine au Vietnam en 2006. Photo: VNA

Les 19 et 20 novembre 2006, le président Vladimir Poutine a participé au 14e Sommet des dirigeants des économies membres de l'APEC (APEC-14) et a effectué une visite officielle au Vietnam.

Au cours des rencontres entre les dirigeants des deux pays dans le cadre de cette visite, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération intégrale entre le Vietnam et la Russie sur la base de la promotion des avantages et des capacités de chaque pays, en accordant une attention particulière au développement de la coopération dans les domaines économique et commercial sur le principe d'égalité et de bénéfice mutuel, en améliorant constamment la qualité et l'efficacité de la coopération, dans l’intérêt des deux peuples.

Le président Nguyên Minh Triêt et son homologue russe ont signé la Déclaration commune des présidents des deux pays sur la poursuite de la coopération dans le domaine de l'exploration géologique et de l'exploitation pétrolière et gazière.

A cette occasion, le président russe a remis au président Nguyên Minh Triêt des documents sur les activités du Président Hô Chi Minh en Russie au cours des années 1924-1925, 1936-1937. Les deux présidents ont décerné les Ordres de l'Amitié de l'État du Vietnam et de la Russie à 10 spécialistes vietnamiens et russe en pétrole et gaz.

Le président Vladimir Poutine au Vietnam en 2013. Photo: VNA

Le 12 novembre 2013, le président Vladimir Poutine a effectué une visite d'État au Vietnam. Il s'agissait de sa troisième visite et de sa première visite d'État au Vietnam.

Lors de cette visite, outre la Déclaration commune sur la poursuite du renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, les deux parties ont signé plus de 20 accords et documents.

Le président Vladimir Poutine au Vietnam en 2017. Photo: VNA

Le 10 novembre 2017, le président Vladimir Poutine a participé au Sommet des dirigeants économiques de l'APEC à Da Nang.

Lors de sa rencontre avec son homologue Tran Dai Quang durant son séjour au Vietnam, le président Vladimir Poutine a affirmé que le Vietnam était toujours l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie dans la région Asie-Pacifique...

A l’issue de leur rencontre, les deux parties ont convenu de publier une déclaration commune sur la coopération dans le domaine de la garantie de la sécurité internationale de l'information.

En 2024, le président Vladimir Poutine effectue une visite d'État au Vietnam les 19 et 20 juin.

Cette visite intervient dans le contexte où les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam-Russie et fêteront le 75e de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Lors de cette visite d’une importance particulière, les deux parties devront approuver une Déclaration commune et signer des documents de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la justice, de la santé, de l'énergie… -VNA/VI