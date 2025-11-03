Visite oficielle du secrétaire américain à la Guerre au Vietnam

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth (gauche) et le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 2 novembre, au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a présidé la cérémonie d’accueil et s’est entretenu avec le secrétaire Pete Hegseth et la délégation du ministère américain de la Guerre.



Le général Phan Van Giang a souligné que cette visite, qui intervient à l'occasion du 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995–2025), revêt une signification particulière, contribuant à consolider le partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays, ainsi qu'à approfondir la coopération bilatérale en matière de défense.

Lors de l'entreien. Photo : VNA





Les deux parties ont constaté que la coopération de défense Vietnam–États-Unis s’est développée de manière substantielle et efficace, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays et aux accords signés, notamment le Mémorandum d’entente sur la promotion de la coopération en matière de défense (2011) et la Déclaration de vision commune (2024). Cette coopération couvre de nombreux domaines : échanges de délégations, dialogues et consultations périodiques, formation, participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, médecine militaire, aide humanitaire, secours en cas de catastrophe, industrie de défense, ainsi que coordination au sein des mécanismes multilatéraux régionaux tels que la Conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+).



Le ministre vietnamien a mis en avant la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre, considérée comme un pilier de la relation bilatérale, soutenue fermement par les dirigeants des deux pays. Trois domaines prioritaires sont mis en œuvre : le déminage et le traitement de la contamination par les produits chimiques toxiques, la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre (MIA) et la recherche des soldats vietnamiens tombés ou portés disparus.



Le général Phan Van Giang a salué l’annonce par les États-Unis d’une nouvelle aide de 130 millions de dollars pour le projet de dépollution à la dioxine de l’aéroport de Biên Hoa, portant le total de l’aide non remboursable du gouvernement américain à 430 millions de dollars. Le 31 octobre 2025, le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoang Xuan Chien et l’ambassadeur américain au Vietnam Marc Evans Knapper ont signé un Mémorandum d’entente sur le renforcement de la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre, marquant une nouvelle étape dans ce domaine prioritaire.



Concernant la recherche des militaires américains disparus, le Vietnam a remis jusqu’à présent 994 ensembles de restes humains au terme de 160 opérations conjointes, dont 740 ont été identifiés par la partie américaine. Les deux pays poursuivent également leur coopération dans la recherche des soldats vietnamiens disparus, sur la base des informations et documents fournis par les États-Unis.



Le ministre Phan Van Giang a exprimé le souhait que les États-Unis continuent de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans le domaine de la défense et le partage d’expériences en matière de cybersécurité. Il a également invité des officiers américains à suivre des cours de vietnamien et à participer au programme de formation des officiers de défense internationaux au Vietnam.



Appréciant la participation des responsables américains de la défense et des entreprises américaines à l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024, le général Phan Van Giang a invité le ministère américain de la Guerre et les entreprises américaines à continuer de prendre part à la troisième édition prévue fin 2026.



Pour sa part, le secrétaire Pete Hegseth a remercié le Vietnam pour son accueil chaleureux et a affirmé que cette visite traduit l’engagement des États-Unis à renforcer les relations de défense bilatérales, dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis. Il a souligné que la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre demeure une priorité, contribuant à renforcer la confiance mutuelle et à promouvoir la paix et la stabilité régionales et mondiales.



Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la situation internationale et régionale et se sont engagées à poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes de dialogue, à renforcer la coopération dans la formation, l’industrie de défense, la cybersécurité, la médecine militaire, l’aide humanitaire, les opérations de maintien de la paix de l’ONU et les cadres multilatéraux de défense.



À l’issue de l’entretien, les deux ministres ont échangé des souvenirs de guerre, symbolisant l’esprit d’humanité, de réconciliation et de coopération durable entre le Vietnam et les États-Unis. – VNA/VI