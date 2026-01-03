Visite nocturne du Temple de la Littérature : une expérience culturelle inédite

Le point fort du programme est l'espace dédié à la représentation de la musique traditionnelle vietnamienne. Photo: VNA

Un nouveau programme culturel nocturne, intitulé "Âm sac Viêt" (Résonance vietnamienne), a été lancé le 1er janvier au Temple de la Littérature, à Hanoï, offrant au public une manière originale de découvrir ce site historique emblématique.

Organisé par le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam à l’occasion du Nouvel An 2026, l’événement a mêlé musique traditionnelle vietnamienne et cadre architectural patrimonial, créant une expérience immersive unique à la tombée de la nuit.

Ce programme vise à présenter le Temple de la Littérature sous un nouveau jour, non seulement comme un symbole de savoir et d’érudition, mais aussi comme un espace vivant de transmission culturelle, où connaissances, savoir-faire et valeurs artistiques se perpétuent de génération en génération.



À travers la musique traditionnelle et les arts populaires, "Âm sac Viêt" a enrichi l’expérience du public et approfondi la compréhension des valeurs éducatives et culturelles du site. Les visiteurs ont été guidés à travers des espaces emblématiques tels que le pavillon Khuê Van Cac, le puits Thiên Quang et la cour de Bai Duong, magnifiés par un éclairage de lanternes traditionnelles.



Parmi les temps forts figuraient des démonstrations en direct de métiers artisanaux - fabrication de chapeaux coniques, tressage de joncs, broderie et modelage de figurines en argile - ainsi que des performances musicales.



Selon les organisateurs, ce programme constitue une initiative culturelle innovante invitant le public à écouter, ressentir et comprendre le patrimoine, contribuant ainsi à diversifier l’offre culturelle nocturne et à promouvoir durablement les valeurs du Temple de la Littérature dans la vie culturelle contemporaine.-VNA/VI