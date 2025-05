Visite historique de Tô Lâm au Kazakhstan : vers un partenariat plus approfondi

L’ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Kanat Tumysh. Photo: VNA

À l'invitation du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Kazakhstan.

À cette occasion, l’ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Kanat Tumysh, s’est exprimé sur l’importance de cette visite et les perspectives de coopération bilatérale. Selon lui, les relations entre le Vietnam et le Kazakhstan traversent actuellement une période particulièrement favorable.

L’année 2025 marque plusieurs jalons importants : le 66e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh au Kazakhstan (1959-2025), le 33e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1992-2025), et la visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, pourrait porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a souligné l’ambassadeur.

Cette visite intervient dans un contexte où les deux pays ont enregistré d’importants progrès dans leur coopération. À partir de 2024, le mécanisme de coopération intergouvernementale est passé du niveau de vice-ministre à celui de ministre.

Le 25 mai 2024, l’accord d’exemption de visa pour les citoyens titulaires de passeports ordinaires est entré officiellement en vigueur, facilitant les échanges dans les domaines du tourisme, des transports et de la logistique. En 2024, l’accord sur le transfèrement des personnes condamnées, signé en 2023, est également entré en vigueur.

La coopération décentralisée a été encouragée, avec de nombreux échanges de délégations locales, et plusieurs accords de coopération signés entre villes et provinces des deux pays. Par ailleurs, les compagnies aériennes ont ouvert de nouvelles lignes et accru la fréquence des vols entre les grandes villes des deux pays.

Les échanges commerciaux bilatéraux affichent une forte croissance, atteignant près d’un milliard de dollars en 2024. Les entreprises kazakhes obtiennent de bons résultats au Vietnam, tandis que des entreprises vietnamiennes investissent au Kazakhstan, notamment dans la province d’Almaty, dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Ces résultats sont, selon l’ambassadeur, le fruit de relations amicales solides, d’une entente étroite entre les dirigeants des deux pays, de liens étroits et d’un dialogue fondé sur le respect mutuel et la confiance. Il a également salué la posture politique ouverte du Vietnam, sa gestion responsable des questions multilatérales, ainsi que sa « diplomatie du bambou », qui, conjuguée à la diplomatie multilatérale du Kazakhstan, favorise une coopération équilibrée et durable.

L’ambassadeur a reconnu que les deux pays traversent une période difficile sur les plans économique et commercial mondiaux, aggravée par les catastrophes naturelles ayant perturbé les échanges. Dans ce contexte, les accords et documents qui seront signés lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm devraient créer un nouvel élan de coopération.

Parmi les domaines appelés à être renforcés dans un avenir proche figurent les transports, la logistique, la défense, le tourisme, l’énergie et l’agriculture, a indiqué l’ambassadeur, ajoutant que ces thématiques seraient très probablement abordées durant la visite du dirigeant vietnamien. – VNA/VI