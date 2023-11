Visite du PM en Turquie : un nouveau jalon dans les relations entre Hanoï et Ankara

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son épouse avant leur départ pour la Turquie. Photo: VNA

Le Vietnam et la Turquie ont parcouru ensemble un long chemin de 45 ans de construction et de développement de leurs relations. Récemment, les relations bilatérales ont connu des avancées positives, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Turquie Do Son Hai.

Le diplomate a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur les significations de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse en Turquie du 29 au 30 novembre, ainsi que les perspectives des relations bilatérales.

Selon l'ambassadeur Do Son Hai, les deux pays disposent d'un énorme potentiel de coopération en tous domaines. La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie est très attendue par les deux parties, qui s'attendent à ce qu'elle crée un nouvel élan, permettant aux relations bilatérales de se développer de manière plus rapide et plus intégrale. En outre, ce sera l'occasion pour les deux pays de discuter des orientations de coopération future.

Cette visite est d'autant plus importante que les deux pays célèbrent cette année le 45e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les résultats de cette visite poseront des bases d'une coopération accrue entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur Do Hai Son, les dirigeants des deux pays discuteront également d’activités de coopération concrètes entre certains ministères, entre les deux compagnies aériennes nationales Vietnam Airlines et Turkish Airlines, etc.

Les activités impliquant des ministères et organes des deux parties permettront de poser des fondements de coopérations dans les temps à venir, a-t-il conclu.