Visite d’État d’Emmanuel Macron : "une nouvelle impulsion" pour les liens Vietnam - France

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, lors de la rencontre avec la presse, le 23 mai à Hanoï. Photo : VNA

À l’approche de la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Vietnam, du 25 au 27 mai, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a rencontré la presse le 23 mai à Hanoï pour répondre aux questions relatives à l’agenda de cette visite et à la coopération bilatérale.

Monsieur l’ambassadeur, à l'occasion de la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Vietnam, pourriez-vous nous éclairer sur les principaux objectifs de cette visite ?

À l’invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong, le président français Emmanuel Macron effectuera une visite d’État au Vietnam du 25 au 27 mai. Cette visite marquera une étape significative dans les relations bilatérales entre la France et le Vietnam. Elle s’inscrit également dans le cadre d’une tournée en Asie du Sud-Est, au cours de laquelle le chef de l’État français se rendra successivement au Vietnam, en Indonésie et à Singapour.

De manière générale, cette tournée du président français en Asie du Sud-Est s’inscrit pleinement dans la stratégie indo-pacifique que la France développe depuis 2018. Cette stratégie vise à renforcer l’engagement de la France aux côtés de ses partenaires en faveur de la souveraineté, de la stabilité, de la paix et du développement dans la région. Le président a souhaité débuter ce déplacement par le Vietnam, en reconnaissance de la relation forte et singulière qui unit nos deux pays.

Nous avons une histoire partagée qui est longue et qui, depuis plus de trente ans, n'a cessé de voir les coopérations, les échanges humains se développer. Et nos deux pays sont aujourd'hui des partenaires stratégiques globaux depuis la visite du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm à Paris au mois d'octobre dernier. Et cette venue à Hanoï du président français, huit mois après celle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à Paris, témoigne à la fois de l'intensité et de la qualité des relations entre les deux pays, mais également de la volonté commune de renforcer ce partenariat.

Nous voulons être vraiment perçus par le Vietnam comme un partenaire fiable, un partenaire engagé sur les questions de souveraineté et un partenaire soucieux du respect de l'indépendance du Vietnam et de son affirmation sur la scène internationale.

Et donc, à l'occasion de cette visite, nous souhaitons que notre partenariat se renforce dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, universitaires, culturels, de défense et également sur les enjeux globaux et les questions environnementales. Nous sommes sûrs que les échanges qui auront lieu lors de cette visite vont permettre de donner une nouvelle impulsion à notre partenariat stratégique global.

En somme, c'est une visite qui s'inscrit à la fois dans un processus qui va croissant dans notre relation, une visite qui illustre et incarne bien l'ambition partagée entre la France et le Vietnam pour avoir un partenariat moderne, dynamique, structurant et respectueux des intérêts et de la souveraineté de chacun.

Quels seront les principaux temps forts du programme présidentiel au Vietnam ?

La journée de lundi 26 mai sera essentiellement consacrée à des entretiens avec les plus hauts dirigeants vietnamiens, et cette journée se terminera par un banquet d'État offert par l'Assemblée nationale, le président vietnamien et son épouse.

Le 27 mai, il y aura plusieurs événements, mais le moment le plus important se passera à l'Université franco-vietnamienne des sciences et technologies (USTH), où le président Emmanuel Macron va rencontrer des étudiants de cet établissement et des autres campus franco-vietnamiens comme le CFVG (Centre franco-vietnamien de formation à la gestion), le PFIEV (Programme de formation d’ingénieurs d’excellence au Vietnam). Il prononcera un discours sur l'avenir des relations bilatérales, sur l'importance que nous attachons à la jeunesse, au renforcement des liens entre nos jeunesses, le soutien que la France propose au Vietnam en termes de formation, de recherche, d'innovation pour le développement.

Selon vous, les secteurs clés tels que les transports, l’énergie, le nucléaire civil ou encore l’intelligence artificielle feront-ils partie des domaines que la France souhaite développer en priorité avec le Vietnam dans le cadre de cette visite ?

Les domaines que vous venez de mentionner seront abordés et seront peut-être au cœur des entretiens sur la dimension économique. Parce que cela répond à des enjeux stratégiques du Vietnam dont nous avons parfaitement pris compte, que nous avons analysés, que nous avons salués depuis que les décisions ont été annoncées à l'automne dernier.

Je pense en particulier aux transports ferroviaires, au nucléaire, qui sont deux domaines dans lesquels il y a une excellence française reconnue au plan international. Il y a eu plusieurs visites importantes ces derniers mois pour aborder ces questions, mieux comprendre ce qu'il s'est passé au Vietnam. Je pense en particulier au ministre français chargé des Transports, Philippe Tabarot, qui était venu au Vietnam à l'occasion d'un TGV Day que nous avions organisé, ou bien à une délégation de très haut niveau d'Électricité de France (conduite par le directeur des affaires gouvernementales et internationales du groupe, Erkki Maillard, Ndlr) venue à Hanoï en mars dernier. Dans les deux cas, il y avait eu des rencontres, notamment celles avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Je pense que ces rencontres, très importantes, ouvriront une nouvelle étape pour l'avenir pour que les deux pays puissent aller plus loin dans ces coopérations dans tous les domaines. Je dis dans tous les domaines parce qu'il n'y a pas uniquement les aspects commerciaux qui viennent à l'esprit, mais il y a également toutes les questions liées à la formation, à du transfert de compétences, à du transfert de technologies. Et ce que la France propose au Vietnam sur chacun de ces sujets, ce ne sont pas des deals commerciaux, ce sont des partenariats de longue durée.

Plusieurs accords sont-ils prévus à l’occasion de cette visite présidentielle, et dans quels secteurs ces engagements devraient-ils renforcer la coopération entre la France et le Vietnam ?

Il y a des accords qui vont être signés à cette occasion dans différents domaines, y compris la santé, qui était un des piliers de la coopération entre les deux pays.

Le président sera accompagné de plusieurs ministres français, notamment le ministres de l'Économie et des Finances et celui des Armées. Ils auront l'occasion également de rencontrer des partenaires français et vietnamiens dans leurs domaines respectifs et de soutenir le développement d'un certain nombre de relations dans les domaines comme l'économie, la défense et la sécurité.

Je veux aussi souligner un élément important dans cette visite, ce sont les questions de l'accompagnement, de la coopération avec le Vietnam sur la transition énergétique. Et il y aura des discussions spécifiques sur ce sujet, et parmi les accords qui seront signés à cette occasion figure celui entre l'Agence française de développement (ADF) et l'Électricité du Vietnam (EVN) pour un projet de financement de lignes de transmission électriques. Ce sera, je crois, le premier accord de ce type dans le JETP (Just Energy Transition Partnership). C'est un événement qui est à la fois important au plan économique, mais également au plan politique, puisqu'il montre que l'on travaille bien à mettre en œuvre ce plan de soutien aux efforts du Vietnam.

Je voudrais aussi mentionner qu'en plus des événements de nature économique qui auront lieu à Hanoï, nous organiserons en même temps à Hô Chi Minh-Ville un French Tech Summit avec la participation d'une ministre française, Madame Chappaz (secrétaire d'État chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique). Il s'agit d'un grand rendez-vous sur l'innovation dans la coopération entre les deux pays, entre les entreprises, et il va marquer le début d'une année de l'innovation France - Vietnam. -CVN/VI