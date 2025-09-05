Visite de travail du président vietnamien en Chine : approfondissement des liens, selon le vice-ministre des AE

La participation du président vietnamien Luong Cuong au 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme et sa visite de travail en Chine, du 2 au 4 septembre, ont été un succès, a déclaré à la presse le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo : VNA





Pham Minh Vu a déclaré que le 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme célébrait une victoire historique, témoignant de la solidarité internationale pour la paix et la justice, mettant fin aux guerres injustes, créant des conditions favorables aux mouvements de libération nationale, dont celui du Vietnam, et inaugurant une ère de paix et de développement dans le monde.



La présence du président Luong Cuong à cet anniversaire, aux côtés d'une délégation vietnamienne, a mis en lumière l'esprit pacifique de la nation vietnamienne et sa détermination à lutter pour la paix et la justice, ainsi que la politique constante du Parti et de l'État de continuer à collaborer étroitement avec la communauté internationale et à contribuer de manière responsable à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.



Au cours de son voyage, le président Luong Cuong a rencontré les amis traditionnels et les principaux partenaires internationaux du Vietnam, leur proposant des pistes de coopération et les remerciant pour leur soutien, alors que le pays vient de célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale le 2 septembre.



Ce voyage a permis d'approfondir le Partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine et la vision commune d'une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, a noté Pham Minh Vu, ajoutant que le président Luong Cuong a eu des entretiens très fructueux avec le secrétaire général du Parti et Président chinois Xi Jinping et a rencontré Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine.



Les dirigeants des deux pays ont engagé des discussions franches, amicales et efficaces, identifiant des mesures visant à renforcer la confiance politique, à promouvoir la coopération pratique, à renforcer la coordination multilatérale, à gérer les différends de manière appropriée et à stimuler les échanges interpersonnels, en vue de relations bilatérales stables, saines et durables.



Le président Luong Cuong a également rencontré les proches de conseillers, généraux et intellectuels chinois et vietnamiens ayant contribué à la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Exprimant sa gratitude pour l'amitié traditionnelle et le soutien mutuel entre les deux partis et les deux pays, il a encouragé les familles de ces personnalités historiques à continuer de transmettre cet héritage aux générations futures, renforçant ainsi les liens durables entre le Vietnam et la Chine.



Se tournant vers l'avenir, Pham Minh Vu a souligné les piliers politiques, matériels et sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs de ce voyage.



Sur le plan politique, les deux pays renforceront leur coordination stratégique et leur confiance politique grâce à des échanges réguliers de haut niveau au sein du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale/Assemblée populaire et du Front de la Patrie/Conférence consultative politique du peuple chinois. La coopération couvrira la diplomatie, la défense et la sécurité publique, avec des engagements visant à gérer les différends de manière appropriée, à préserver un environnement pacifique et stable propice à une nouvelle ère de développement pour chaque pays et la région, et à défendre le multilatéralisme dans un contexte mondial et régional complexe.



Sur le plan matériel, les deux pays renforceront leur connectivité économique et créeront de nouveaux pôles d'excellence dans des domaines où ils sont mutuellement avantageux et en demande, tels que le commerce agricole, la connectivité ferroviaire, les grandes infrastructures, les sciences et technologies, l'innovation, l'agriculture de pointe, la protection de l'environnement et la formation des ressources humaines. Les dirigeants chinois ont affirmé leur volonté d'accroître les importations de produits vietnamiens et d'encourager les investissements de qualité, afin de créer des opportunités pour les entreprises et les citoyens, favorisant ainsi les bénéfices mutuels.



Sur le plan social, les deux pays ont une forte demande d'échanges dans les domaines du voyage, du tourisme, de l'éducation et du commerce. Pour y parvenir, ils augmenteront les vols directs, simplifieront les procédures de visa et renforceront les liens culturels, éducatifs et touristiques. Des activités prévues, telles que l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine et les voyages d'études « Voyage rouge » pour les jeunes, stimuleront les échanges interpersonnels.



Les ministères, les agences et les localités travailleront activement pour traduire le consensus de haut niveau en résultats concrets et en projets pratiques, offrant des avantages aux deux pays et à leurs populations et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et au-delà, a noté Pham Minh Vu. - VNA/VI