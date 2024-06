Visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh dans la province de Quang Binh

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Quang Binh (Centre), le 2 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter des chantiers de projets d'infrastructures socio-économiques de la province et a encouragé les forces travaillant sur place.



Il s'est rendu sur le chantier du Centre électrique de Quang Trach, d’un investissement total d'environ 100 000 milliards de dôngs (392,97 millions de dollars), comprenant trois projets : infrastructures, centrale thermique de Quang Trach I et projet GNL de Quang Trach II. La centrale thermique de Quang Trach I, d'une capacité de plus de 1 400 MW, représente un investissement de plus de 41 000 milliards de dongs.



Le Premier ministre a demandé à Electricité du Vietnam de se coordonner avec Quang Binh pour accélérer la libération des terrains au service de la mise en œuvre du projet afin que la production d'électricité débute à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 2025).



Il a aussi inspecté le chantier de la ligne de transport d'électricité 500 kV, circuit 3, section Quang Trach - Quynh Luu, dans le cadre du projet de ligne 500 kV, circuit 3 de Quang Trach (Quang Binh) - Pho Noi ( Hung Yen) et encouragé les travailleurs. Le projet de ligne de transport d'électricité de 500 kV Quang Trach (Quang Binh) - Quynh Luu (Nghe An) mesure environ 225,5 km de long et traverse les provinces de Quang Binh, Ha Tinh et Nghe An.



Le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales et aux agences compétentes de fournir un soutien maximal et de créer toutes les conditions permettant aux investisseurs, entrepreneurs et unités de construction d'organiser au mieux l'hébergement et d'assurer l'hygiène, la sécurité et la santé des agents, ingénieurs et ouvriers sur le chantier. Il faut aussi se coordonner étroitement avec les maîtres d'œuvre et d'ouvrage afin de mobiliser les forces nécessaires pour terminer le projet avant le 30 juin 2024.



Le même jour, le Premier ministre a inspecté le chantier de l'autoroute Nord-Sud, la section de l’Est longue de 126,43 km traversant la province de Quang Binh, qui comprend trois sous-projets. Il a félicité Quang Binh pour avoir mené à bien la libération des terrains et la réinstallation des habitants impactés par le projet, remerciant ces derniers d'avoir cédé leurs terres pour le projet.



Le dirigeant a aussi examiné les chantiers de la route côtière et du pont Nhat Le 3, deux projets clés de la province de Quang Binh. La route côtière, d'une longueur totale de 80 km, traversera 16 communes et quartiers de six districts et villes, doté d'un investissement total de près de 2 200 milliards de dongs. Le pont Nhat Le 3 et les infrastructures d'accès représentent un investissement total de 1 300 milliards de dongs.



Il a demandé à Quang Binh de continuer de mobiliser toutes les sources légales de capitaux pour ses projets d'infrastructures stratégiques, en donnant la priorité à ceux qui créent une grande valeur ajoutée et de décaisser les capitaux alloués en 2024.

Au Centre de travaux sociaux de Quang Binh. Photo : VNA





Le même jour, le Premier ministre et sa suite sont allés offrir de l'encens pour rendre hommage au général Vo Nguyen Giap et aux héros et martyrs, visité et offert de cadeaux aux familles bénéficiant des politiques sociales, aux enfants et aux personnes handicapées au Centre de travaux sociaux de Quang Binh.



Il a aussi rendu visite et offert des cadeaux au vétéran de guerre blessé Nguyen Quang An, 84 ans, dans la ville de Dong Hoi et s'est rendu dans le village de My Ha dans le district de Le Thuy, encourageant les gens à s'unir dans le mouvement d’édification de la Nouvelle ruralité. - VNA/VI