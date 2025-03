Visite de To Lam bientôt en Indonésie : une nouvelle étape pour les relations bilatérales

L’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Denny Abdi. Photo: VNA

L’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Denny Abdi, a souligné l’importance de la prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en Indonésie ainsi que la volonté des deux pays de porter leurs relations à un niveau supérieur.

La visite du secrétaire général To Lam, la première d’un dirigeant du PCV en Indonésie depuis 2017, est une étape importante dans le développement des relations bilatérales, a déclaré le diplomate indonésien.

Denny Abdi s’est réjoui du renforcement des relations bilatérales, marqué par des visites de haut niveau, notamment celles de l’ancien président indonésien Joko Widodo et du président élu Prabowo Subianto au Vietnam l’année dernière.



Le commerce bilatéral a atteint 16,7 milliards de dollars en 2024, soit le double du niveau enregistré en 2020, tandis que les deux pays se sont fixé un objectif de 18 milliards de dollars d’échanges bilatéraux. « Cela signifie que nous atteindrons cet objectif plus tôt que prévu. Ces chiffres témoignent clairement du développement vigoureux des relations bilatérales », a poursuivi l’ambassadeur.

En outre, les deux parties ont achevé les négociations et promeuvent actuellement la ratification rapide de l’Accord sur la délimitation de la zone économique exclusive (ZEE), contribuant ainsi à apporter des avantages concrets aux populations des deux pays, a-t-il ajouté.



Selon l’ambassadeur, outre les rituels d’une visite d’État, les deux parties devraient tenir une réunion axée sur la coopération dans le commerce et l'investissement, avec la participation directe du secrétaire général To Lam et des communautés d’affaires des deux pays, en particulier des entreprises indonésiennes présentes au Vietnam depuis au moins 30 ans.

Dans le cadre de cette visite, les deux parties espèrent également porter leurs relations bilatérales à un niveau supérieur, a déclaré Denny Abdi, soulignant leur volonté de renforcer davantage leurs liens afin de contribuer à la réalisation de leur vision commune : devenir des pays à revenu élevé d’ici 2045.

Rappelant les relations étroites et de longue date entre les deux pays, l’ambassadeur a souligné qu’il était significatif que le Vietnam et l’Indonésie poursuivent ensemble cet objectif à l’approche du centenaire de leur indépendance respective.



Sur la base de cette coopération solide dans tous les domaines, l’Indonésie et le Vietnam peuvent également avoir un impact positif sur la région de l'Asie du Sud-Est, a conclu Denny Abdi.- VNA/VI