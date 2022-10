Visite de Nick Ut au siège du magazine Vietnam Illustré

Nguyên Thang, rédacteur en chef du VI, présente à Nick Ut les couvertures des magazines du Vietnam Illustré. Photo : VI

Le photographe Nick Ut feuillète des éditions en papier du magazine Vietnam Illustré. Photo : VI Le photographe Nick Ut consulte le journal en ligne du VI. Photo : VI

Durant son séjour dans la capitale du Vietnam, Nick Ut, auteur de la célèbre photo « Petite fille brûlée au napalm » (Napalm Girl), s’est rendu le 3 octobre au siège du magazine Vietnam Illustré (VI), qui relève de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le magazine VI est l'un des principaux journaux fournissant des informations en langues étrangères au Vietnam, et le seul journal de la presse écrite vietnamienne à être diffusé dans de nombreux pays. Pour l’heure, le magazine comprend une version papier mensuelle en anglais, chinois, espagnol et laotien. Il possède en outre un journal en ligne en 10 langues - vietnamien, français, espagnol, chinois, russe, japonais, laotien, anglais, thaï et coréen.

Lors de sa rencontre avec les journalistes du VI, Nick Ut a raconté des histoires autour de sa photo historique « Napalm Girl » et il a aussi partagé ses expériences de travail sur le terrain d'un ancien photoreporter avec 52 ans de travail pour l'Associated Press (AP).

Le photographe Nick Ut s'entretient avec les reporters et rédacteurs du VI. Photo : VI

Le 8 juin 1972, Nick Ut prend sa plus célèbre photo : celle d'une fillette nue, brûlée au napalm et hurlant de douleur pendant la guerre du Vietnam. Au fil des années, « Napalm Girl » est devenue la photo iconique symbolisant la guerre du Vietnam. Cette image a été auréolée de plusieurs prix, dont le World Press Photo, le prix Pulitzer. Elle est également classée 41e dans les "100 photographies les plus influentes du XXe siècle".

La photo « Napalm Girl » de Nick Ut.

Nick Ut a déclaré qu'il avait également de nombreux souvenirs mémorables au cours de ses 52 années de travail pour l’AP lorsqu'il a photographié des procès d'artistes célèbres d'Hollywood tels que le roi de la pop Michael Jackson ou Marlon Brando... Cependant, pour lui, le moment de prendre la photo « Napalm Girl » est toujours gravé dans son cœur et a complètement changé sa vie de photojournaliste./.

Photo de famille de l'équipe du VI avec le photographe Nick Ut. Photo : VI