Visite à moto de Hanoï classée parmi les 25 meilleures expériences de voyage en Asie

Le guide de voyage le plus populaire au monde, Tripadvisor, a récemment annoncé une liste des 25 meilleures expériences de voyage en Asie, y compris celles à Hanoi, la capitale du Vietnam, et dans l’ancienne ville de Hôi An.

Les gagnants ont été déterminés par les votes de millions de lecteurs de Tripadvisor dans le monde.

Une excursion à moto à la découverte de la cuisine, de la culture, de la vie quotidienne, des paysages et des loisirs à Hanoï s'est classée 15e sur la liste, tandis que des cours de cuisine, une visite de marchés locaux, des promenades en bateau et la pêche au calmar dans l'ancienne ville de Hôi An occupaient la 20e place.

D'autres expériences intéressantes sur la liste incluent des cours de cuisine à Chiang Mai en Thaïlande, profiter du lever du soleil à Angkor Wat au Cambodge, une visite à Ubud en Indonésie et apprendre à surfer à Bali, en Indonésie.