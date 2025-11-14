Vinh Long achève la certification des bateaux de pêche homologués

Des bateaux accostent au port de pêche de Ba Tri, commune de Tân Thuy, province de Vinh Long. Photo : baovinhlong.com.vn



La province méridionale de Vinh Long intensifie la lutte contre les bateaux de pêche sans permis, immatriculation ni certificat d’inspection, dans le cadre des efforts déployés par le pays pour lever l’avertissement par carton jaune de l’Union européenne concernant la pêche INN.

Lu Quang Ngoi, président du Comité populaire provincial, a déclaré que la province avait étroitement surveillé tous les navires entrant et sortant des ports au cours de la semaine écoulée, délivré des permis à tous les navires en règle et interdit la navigation aux navires non conformes, quelles que soient les circonstances.

Nguyên Van Buoi, directeur adjoint du Département provincial de l’agriculture et de l’environnement, a déclaré que 4.627 bateaux de pêche sont actuellement immatriculés à Vinh Long. Parmi eux, 4.455, soit 100% de la flotte active, sont autorisés à naviguer et 2.678 ont fait l’objet d’une inspection complète.

Des systèmes de suivi de navigation ont été installés sur 2.235 des 2.254 bateaux de pêche hauturier, les bateaux inactifs restant sous surveillance étroite.

Depuis le début de l’année, 3.817 bateaux ont temporairement perdu la connexion en raison de dysfonctionnements d’équipement, d’erreurs de transmission ou de signaux satellites faibles.

Tous ont cependant rapidement transmis leur position et sont rentrés au port dans les dix jours. Les équipes de surveillance restent mobilisées pour avertir et guider les navires approchant des limites, afin de prévenir la pêche illégale au-delà des zones autorisées.

Le département travaille en étroite collaboration avec la police, les gardes-frontières et les autorités locales pour faire respecter la réglementation anti-pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) parmi les fonctionnaires et les membres du Parti. Il impose des inspections complètes aux départs et aux arrivées, une documentation rigoureuse des captures et un enregistrement des activités en temps réel.

Les agents de service assurent une surveillance 24h/24 et 7j/7, informant immédiatement les propriétaires des navires qui approchent des limites ou pénètrent dans des zones interdites, les infractions étant passibles de lourdes amendes ou de poursuites pénales. – VNA/VI