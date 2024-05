Vingt-sept footballeurs convoqués auxJournées de la FIFA

Photo d'illustration : VNA

L'entraîneur de l'équipe nationale de football Kim Sang Sik a convoqué 27 joueurs pour s'entraîner avant les Journées de la FIFA en juin et les deux derniers matches du deuxième tour de qualification de l'AFC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Asie et au Vietnam, a déclaré la Fédération de football (VFF) le 27 mai.



Parmi les joueurs, on retrouve des noms familiers, dont Nguyen Filip, Dang Van Lam, Bui Tien Dung, Bui Hoang Viet Anh, Do Duy Manh, Nguyen Quang Hai et Nguyen Tien Linh.



Le milieu de terrain To Van Vu marquera son retour après une longue période d'absence depuis février 2022.



L'entraîneur Kim Sang Sik a également donné des opportunités à de nombreux jeunes joueurs exceptionnels ces derniers temps, tels que le gardien Quan Van Chuan, le défenseur Phan Tuan Tai, les milieux de terrain Khuat Van Khang, Nguyen Van Truong et Nguyen Thai Son, les attaquants Tran Ngoc Son, Nguyen Van Tung et Bui Vi Hao.



Cependant, le milieu de terrain Que Ngoc Hai et le défenseur Doan Van Hau ne peuvent pas revenir cette fois-ci en raison de blessures.



L'équipe vietnamienne devrait se réunir à partir du 1er juin. Elle aura cinq jours pour préparer le match contre les Philippines au stade My Dinh de Hanoï le 6 juin. Après cela, elle se rendra en Iran pour son dernier match du deuxième tour de la qualification AFC pour la Coupe du Monde FIFA 2026.- VNA/VI