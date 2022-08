Vingroup - Khanh Hoà : mettre en œuvre le programme "Les gens parlent anglais"

Vingroup et la province de Khanh Hoà (Centre) ont signé lundi 8 août à Nha Trang un accord sur la mise en route du programme "Les gens parlent anglais". Ce programme va durer cinq ans et a pour but de favoriser le développement local, et in fine, de transformer Khanh Hoà en ville intelligente, durable et identitaire.

La cérémonie de signature du programme "Les gens parlent anglais" a réuni des dirigeants du Comité populaire de Khanh Hoà, des services locaux, de Vingroup, de l'Université VinUni, de l’école Vinschool et entre autres.

Ce programme vise à aider les habitants locaux à communiquer en anglais de base, en promouvant l’utilisation de l’anglais dans la vie quotidienne.

En vertu de l'accord, le Comité populaire provincial assumera le rôle principal, en charge de créer un comité directeur pour piloter le programme et le diffuser dans les médias. Pour sa part, Vingroup sera chargé d’établir les programmes d’enseignement et d’apporter un soutien financier.

Afin de mettre en œuvre avec succès ce programme, l'Université VinUni de Vingroup a signé également un accord de coopération avec les Universités de Nha Trang et de Khanh Hoà pour fonder des clubs d'anglais et recruter des bénévoles.

Dans la première phase, le programme recrutera 500 bénévoles, créera 150 clubs anglophones, dont 100 clubs ouverts dans les quartiers résidentiels et les associations locales, et 50 autres dans les écoles et les agences publiques. Ces clubs organiseront des cours du soir en ligne ou en présentiel, ainsi que des activités hebdomadaires pour encourager et récompenser les individus ayant de bons résultats.

De plus, une série d'autres activités est attendue. Il s’agit de : "Khanh Hoà 10 minutes pour parler anglais", "Anglais le week-end dans des lieux publics" ; "Échange mensuel entre Clubs anglophones" ; "Olympiade trimestrielle d’anglais" ; "Festival annuel d’anglais de Khanh Hoà", etc.

Ce programme sera mis en route à titre d’essai dans la ville de Nha Trang et le district de Cam Lâm pour des élèves, étudiants et travailleurs.

Dans son discours, Nguyên Tân Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, a affirmé : "Apprendre à communiquer en anglais est la responsabilité de chaque habitant local, permettant à Khanh Hoà de devenir une destination amicale. Chaque personne joue un rôle d’ambassadeur au service du développement touristique local".

"Vingroup croit qu’avec les soutiens du Comité populaire provincial, ce programme atteindra des résultats encourageants et créera une nouvelle image de la ville touristique de Nha Trang en particulier et de Khanh Hoà", a partagé son vice-président du conseil d'administration et directeur général Nguyên Viêt Quang.

Et d'ajouter que le programme "Les gens de Khanh Hoà parlent anglais" contribuera à la reprise touristique locale post-COVID.