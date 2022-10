VinFast revient au Mondial de l'Auto 2022 avec une stratégie 100% électrique

Quatre ans après sa présence au Mondial de l'Auto 2018, VinFast a annoncé son retour à l’édition 2022 qui aura lieu du 17 au 23 octobre à Paris, avec une nouvelle position en tant que premier et unique fabricant de véhicules électriques intelligents au Vietnam.

Photo: VinFast



Pour la première fois, VinFast présentera officiellement sa gamme de véhicules électriques premium couvrant du segment B à E sur le marché français. Il s'agit de quatre modèles VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9.

En particulier, les VF 6 et VF 7, appartenant respectivement au segment B et au segment C, sont deux modèles conçus conjointement par VinFast et Torino Design. Les modèles VF 8 et VF 9 conçus par Pininfarina sont les deux premiers modèles de SUV électriques à être lancés sur le marché mondial.

Les quatre modèles tout électriques de VinFast seront accompagnés d'une garantie de 10 ans, l'une des meilleures politiques de garantie sur le marché.

En plus des véhicules de tourisme électriques, en seulement 4 ans, VinFast a développé un écosystème complet de mobilité électrifiée couvrant des solutions énergétiques durables, des bus électriques, des scooters électriques et des voitures.

La gamme actuelle de voitures électriques compte cinq modèles, à savoir VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 couvrant les segments A à E.

Mme Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et PDG mondiale de VinFast, a déclaré que les débuts mondiaux au Mondial de l'Auto de Paris 2018 ont confirmé la capacité du Vietnam à produire des voitures. VinFast est fier de revenir à ce salon pour prouver que le Vietnam est non seulement capable de fabriquer des voitures mais aussi de faire un grand bond vers la révolution électrifiée.

Les 100 premiers VF 8 ont été récemment livrés aux clients de VinFast au Vietnam. Environ 5.000 VF 8 devraient être remis aux clients sur les marchés internationaux plus tard cette année.

Lors du Mondial de l'Auto de Paris 2018, VinFast a présenté deux modèles de voitures à essence, Lux A et Lux SA 2.0, qui ont attiré l'attention du public et de la presse du monde entier. VinFast a reçu le prix "Une étoile est née" par Autobest.