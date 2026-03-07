VinFast renforce son réseau de motos électriques en Indonésie. Photo: Bnews

Le constructeur vietnamien VinFast a annoncé, le 6 mars , la signature de protocoles d’accord (MoU) stratégiques avec six distributeurs de motos électriques en Indonésie, marquant une nouvelle étape dans l’extension de son réseau de distribution sur l’un des plus grands marchés de motos de la région et du monde.

En préparation du lancement de ses modèles de motos électriques au deuxième trimestre 2026, VinFast a conclu des MoU avec six partenaires, à savoir PT. IB Motor, PT. Sentrik, PT. Axara Marani, PT. Sukses Sejati Indonesia, PT. Tangguh Inti Motor et PT. Kiki Motor Persada. Ces partenaires réputés disposent d’une solide expérience dans la distribution de motos dans des zones stratégiques et partagent l’orientation vers des solutions de mobilité verte.

Selon ces accords, VinFast et ses partenaires coopéreront étroitement pour déployer un plan d’ouverture de showrooms concentrés dans des zones stratégiques à fort potentiel de transition vers une mobilité plus verte, notamment dans la région du Grand Jakarta (Jabodetabek), à Java occidental et oriental, ainsi qu’à Bali. Avec une forte densité de population, une urbanisation rapide et une demande élevée de mobilité, ces zones constituent des marchés clés dans la stratégie d’expansion de VinFast en Indonésie.

Les showrooms respecteront les normes internationales de déploiement de VinFast. Dans une première phase, le réseau distribuera des modèles de motos électriques intégrant un système d’échange de batteries, tels que VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II et VinFast Viper, tout en introduisant progressivement de nouveaux modèles développés et adaptés aux infrastructures et aux habitudes d’utilisation des consommateurs indonésiens.

Avec des ventes annuelles de plusieurs millions d’unités, l’Indonésie figure parmi les plus grands marchés de motos au monde. Alors que la pénétration des motos électriques reste encore limitée, les politiques publiques visant à accélérer la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives pour les entreprises investissant dans la mobilité durable et dans le développement d’écosystèmes intégrés.

VinFast avait auparavant annoncé sa stratégie d’introduction de motos électriques sur les marchés internationaux et conclu des partenariats de distribution aux Philippines. Selon ses projections, l’entreprise entend accélérer en 2026 son expansion sur cinq marchés clés : les Philippines, l’Indonésie, l’Inde, la Thaïlande et la Malaisie.

Vo Thi Câm Tu, directrice générale de VinFast pour les motos électriques sur les marchés internationaux, a déclaré : « l’élargissement de notre coopération avec des distributeurs indonésiens illustre la détermination de VinFast à établir rapidement un réseau solide de distribution et de services sur ce marché. Nous ne proposons pas seulement des produits de haute qualité, mais déployons également un écosystème complet couvrant la vente, l’après-vente ainsi que les infrastructures de recharge et d’échange de batteries, afin de jeter les bases d’un développement durable et de long terme avec nos partenaires locaux. »

Après deux années de présence en Indonésie, VinFast a déjà introduit une gamme variée de véhicules électriques, allant des SUV aux modèles destinés aux services de transport, tout en mettant en service son usine de Subang.Parallèlement, l’entreprise poursuit la construction d’un écosystème de mobilité verte, en élargissant son réseau de concessionnaires et d’ateliers de service, en développant des infrastructures de recharge grâce à un partenariat avec V-Green, et en collaborant avec de grandes banques et sociétés financières.

Cette année, la marque fera officiellement son entrée sur le marché indonésien des motos électriques, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de développement et d’investissement durable dans le pays.

Grâce à des politiques commerciales flexibles et à un engagement d’investissement à long terme, VinFast entend faciliter progressivement l’accès des consommateurs indonésiens à la mobilité électrique et contribuer à la transition mondiale vers des transports plus respectueux de l’environnement.-VNA/VI