VinFast prépare l’exportation de 1.800 voitures VF 8 supplémentaire aux États-Unis et au Canada

1.800 voitures de la version standard du modèle VF 8 pour les marchés américain et canadien sont au port MPC de Hai Phong et seront exportées dans les prochains jours. Photo: nhandan.vn

Le constructeur automobile VinFast a annoncé le 15 avril que 1.800 voitures de la version standard du modèle VF 8 pour les marchés américain et canadien étaient au port MPC de Hai Phong (Nord) et seraient exportées dans les prochains jours.



Ce lot de voitures sera vendu sur le marché américain en mai et en en juin sur le marché canadien.



Le 25 novembre 2022, VinFast avait exporté son premier lot de voitures électriques intelligentes sur le marché international, lequel comprenait 999 unités VF 8 City Edition.



Le 2 mars 2023, VinFast avait remis 45 voitures VF 8 City Edition à des clients américains dans neuf salons VinFast (VinFast Store) aux Etats-Unis. Il s’agissait de premières voitures VF 8 City Edition à êtres remises à des clients sur le marché américain.