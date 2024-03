VinFast participera au Salon international de l’auto de Vancouver 2024

VinFast Auto a annoncé le 14 mars sa participation au Salon international de l’auto de Vancouver (VIAS) 2024, du 19 au 24 mars au Canada.

VinFast annonce sa participation au plus grand salon de l'automobile de l'Ouest canadien. Photo: VinFast

Lors de sa première apparition au VIAS, le constructeur automobile électrique vietnamien présentera une gamme diversifiée de véhicules électriques, marquant ainsi sa position dans le secteur de la mobilité verte et signifiant son engagement à rapprocher son écosystème complet de véhicules électriques des consommateurs mondiaux.



Il présentera les modèles VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9 qui s’adressent à divers segments de clientèle et offrent des fonctionnalités technologiques modernes ainsi qu’un système avancé d’aide à la conduite ADAS, garantissant une expérience de conduite intelligente et sûre.



Conçus par Torino Design, les VF 6 et VF 7 présentent un style et des lignes sophistiqués avec une touche contemporaine. Le VF 6, avec son design élégant et moderne, s’adresse aux consommateurs et aux familles jeunes et dynamiques à la recherche d’un style de vie écologique, tandis que le style sportif et personnalisé du VF 7 le rend idéal pour les jeunes personnes prospères qui valorisent l’individualité et l’expression.



Les VF 8 et VF 9 de VinFast illustrent l’engagement de la marque en faveur d’un design haut de gamme. Fabriqués par Pininfarina, les deux modèles dégagent un sentiment de luxe et de glamour, tout en offrant des expériences de conduite intelligentes et sûres.



Les clients visitant le stand VinFast peuvent s’inscrire pour un essai routier du VF 8.

Après une interruption de quatre ans en raison de la pandémie de COVID-19, VIAS est de retour pour 2024 avec des centaines de modèles de véhicules provenant de plus de 30 des plus grandes marques automobiles mondiales. – VNA