VinFast participera au plus grand salon automobile d'Indonésie 2024

Photo: Vinfast

Le constructeur de véhicules électriques vietnamien VinFast Auto a annoncé lundi sa participation au Salon international de l'auto de Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2024, qui se tiendra du 18 au 28 juillet 2024.

Lors du plus grand salon automobile international d'Indonésie, les clients auront l'occasion de tester les modèles à conduite à droite de VinFast, VF 5 et VF e34.

Les modèles de voitures électriques modernes présentés également par VinFast au GIIAS 2024 incluent les VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9. Parmi eux, les modèles VF 5 et VF e34 sont des versions à conduite à droite exclusivement destinées au marché indonésien. VF 5 et VF e34 sont les deux premiers modèles de voitures lancés à la vente par VinFast en Indonésie.

Avec des modèles de SUV électriques urbains intelligents et modernes, des politiques de vente flexibles et un programme pionnier de location de batteries, VinFast offre aux clients indonésiens une variété de choix, contribuant ainsi à promouvoir la popularité des véhicules électriques et l'avenir de la mobilité verte.

Temmy Wiradjaja, directeur général de VinFast en Indonésie, a déclaré que le GIIAS 2024 serait une opportunité pour VinFast de rapprocher sa gamme de produits des consommateurs indonésiens, affirmant ainsi son engagement à accompagner l'Indonésie dans son processus de verdissement du trafic.

Le GIIAS est le plus grand salon automobile d'Indonésie et l'un des plus grands salons automobiles d'Asie du Sud-Est, attirant la participation de centaines de grandes marques du monde entier. -VNA/VI