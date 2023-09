VinFast participera à l’événement 2023 Fully Charged Live à Vancouver

Photo d'illustration: Vin Group

La société vietnamienne VinFast participera à l’événement 2023 Fully Charged Live, organisé pour la première fois au Canada du 8 au 10 septembre. VinFast présentera ses deux modèles de voitures électriques clés sur le marché canadien, la VF 8 et la VF 9.

Sa participation fréquente à de grandes expositions au Canada confirme la présence de VinFast sur l'un des principaux marchés mondiaux.

Fully Charged Live est un salon consacré aux véhicules électriques et au développement durable organisé en Australie, en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord depuis 2018. L'événement de 2023 sera le premier organisé au Canada et aura lieu au Centre des congrès de Vancouver. VinFast occupera le stand n° 315 au rez-de-chaussée et y exposera les E-SUV VF 8 et VF 9.

Les visiteurs pourront découvrir les technologies avancées de VinFast et les fonctions intelligentes qui équipent ces véhicules.

Il s’agit aussi du premier événement canadien de "Fully Charged", la première chaîne de télévision au monde consacrée à l’énergie domestique et aux véhicules électriques. Fully Charged compte plus de 1.000 épisodes sur YouTube et plus de 4 millions de téléspectateurs par mois.

Robert Muller, président-directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing, VinFast Canada, a indiqué qu'il s'agissait d'un excellent moyen pour sa société de présenter et d'interagir avec ses clients actuels et futurs dans la région. "La Colombie-Britannique est un des marchés clés de VinFast au Canada, avec d'importantes commandes anticipées. Nous sommes impatients de voir bien plus de voitures VinFast sur les routes de la Colombie-Britannique et de tout le Canada dans un avenir proche."

La VF 8 est actuellement en vente au Canada avec un prix de départ de 53 600 dollars canadiens et dispose d'une garantie de pointe qui couvre chaque véhicule pendant 10 ans/200.000 km et la batterie haute tension pendant 10 ans et un kilométrage illimité. La VF 8 se distingue par son style luxueux et son autonomie de 425 km. La grande VF 9 à trois rangées, à partir de 103.750 dollars canadiens, est maintenant ouverte aux réservations.