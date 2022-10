VinFast ouvre ses sièges sociaux en Allemagne, en France et aux Pays-Bas

VinFast, constructeur automobile du groupe vietnamien Vingroup, a dévoilé le 18 octobre de plus amples détails sur sa stratégie commerciale en Europe et a annoncé l'ouverture de ses sièges nationaux en Allemagne, en France et aux Pays-Bas lors du Mondial de l'Automobile de Paris 2022 tenu du 17 au 23 octobre.

L'ouverture des sièges sociaux en Europe vise à amplifier les activités commerciales de VinFast dans la région, à développer son vaste réseau de vente au détail directe et à déployer un service mobile afin d'assurer une meilleure expérience à ses clients.

Les trois sièges sociaux de VinFast en Allemagne, en France et aux Pays-Bas sont situés à Francfort, à Paris et à Amsterdam. L'objectif est de fournir un niveau de service optimal à chaque client grâce à une compréhension approfondie des exigences de chaque pays.

Pour soutenir son déploiement ambitieux, VinFast compte déjà des centaines d'employés dotés des expériences professionnelles de qualité dans ces sièges.

En outre, l'ouverture du premier magasin phare de VinFast, à Cologne en Allemagne, est prévue pour novembre 2022. Elle sera suivie avant la fin de l'année par Paris, puis Nice en France ; Amsterdam aux Pays-Bas ; Berlin, Munich, Francfort et Hambourg en Allemagne.

Les nouveaux sites européens qui seront inaugurés début 2023 comprendront Oberhausen en Allemagne ; Marseille, Rennes, Montpellier et Metz en France et Den Haag et Rotterdam aux Pays-Bas.

Le réseau de vente au détail et de services de VinFast sera soutenu par un réseau de techniciens et de véhicules de service mobile qui offriront aux clients un large éventail d'options de réparation et de maintenance flexibles.

Le service mobile a été déployé en Allemagne et s'étendra à toute l'Europe au premier trimestre 2023. Vinfast compte également embaucher plus de 200 techniciens ces 12 prochains mois pour soutenir son réseau après-vente.

Mme Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et PDG de VinFast Global, a déclaré : "VinFast est fier des grands progrès qu'il a accomplis vers l'expansion de son marché et son engagement à conduire la révolution mondiale des véhicules électriques. VinFast aspire à une réalisation encore plus grande : devenir une marque tout électrique appréciée sur les marchés européens importants. Je pense que nos voitures de qualité de classe mondiale, notre stratégie de prix raisonnable et notre service client exceptionnel feront bientôt de VinFast une marque appréciée des consommateurs européens".

L'Europe est un marché important pour VinFast. Parallèlement à l'ouverture de ses sièges sociaux en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi qu'au développement d'un vaste réseau de vente au détail et de services, VinFast continue de rechercher un emplacement approprié pour une usine en Europe.