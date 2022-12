VinFast ouvre ses deux premiers magasins à Cologne (Allemagne) et Paris (France)

À l'intérieur du magasin VinFast Cologne en Allemagne. Photo: VinFast

VinFast, constructeur automobile du groupe vietnamien Vingroup, a officiellement ouvert le 5 décembre ses deux premiers magasins à Cologne, en Allemagne et à Paris, en France.

L'événement a marqué le point de départ pour VinFast de mise en place de son réseau européen de magasins de détail, affirmant l'engagement fort de la compagnie à conduire la révolution de la mobilité durable.

VinFast Cologne en Allemagne et VinFast Madeleine en France sont officiellement les deux premiers magasins de VinFast à s'ouvrir sur le marché européen. Situés dans des lieux à haute visibilité, VinFast Cologne et VinFast Madeleine seront les emplacements idéaux pour accroître la présence de la marque, aidant VinFast à établir rapidement une connexion et à instaurer la confiance avec ses clients européens.

VinFast Cologne et VinFast Madeleine se concentrent sur la présentation et la vente des produits. Les clients peuvent explorer les conceptions intérieures et extérieures des modèles VF 8 et VF 9 conçus par Pininfarina, découvrir des technologies de pointe et bénéficier de l'assistance d'experts en véhicules électriques.

Mme Ho Thanh Huong, PDG de Vinfast en Europe, a déclaré que l'ouverture de VinFast Cologne et VinFast Madeleine n'était que le point de départ du réseau de vente au détail de VinFast à travers l'Europe. Cet événement non seulement marque la présence officielle de la marque vietnamienne sur le marché européen, mais aussi la rigueur de la réalisation de l'engagement de VinFast envers ses clients.

L'ouverture des premiers magasins VinFast en Europe sera célébrée à VinFast Cologne. Il s'agit d'un emplacement important dans le réseau de vente au détail de VinFast pour l'Allemagne, aux côtés de Berlin, Munich, Hambourg, Francfort et Oberhausen. De plus, le réseau de magasins à travers l'Europe sera bientôt lancé à Marseille, Rennes, Montpellier et Metz (France) et à Amsterdam, Den Haag et Rotterdam (Pays-Bas).