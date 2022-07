VinFast mobilise 4 milliards de dollars de capitaux étrangers pour son usine aux Etats-Unis

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a signé des accords-cadres avec Credit Suisse (Singapour) Ltd et Citigroup Global Markets Inc. pour lever au moins 4 milliards de dollars afin de construire une usine de véhicules électriques et de batteries en Caroline du Nord (Etats-Unis).

L’usine de VinFast sera située dans le parc industriel Triangle Innovation Point, comté de Chatham. D’une superficie d’environ 800 hectares, elle comprendra trois zones principales: production et assemblage de voitures et bus électriques, production de batteries pour les véhicules électriques ainsi qu’industrie auxiliaire pour les fournisseurs.

Pour la première phase, le projet aura une capacité prévue de 150.000 véhicules/an. La première phase commencera cette année dès le permis de construction octroyé, et devrait être opérationnelle en juillet 2024.

L'investissement de VinFast pourrait se traduire par la création de 7.500 emplois dans ce qui serait la première usine de construction automobile de VinFast en Amérique du Nord. –VNA/VI